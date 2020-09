L’app Webank di Banco BPM arriva su Huawei AppGallery

L’AppGallery di Huawei continua il percorso di completamento delle app di mobile banking con l’arrivo di Webank, l’app di Banco BPM.

Tutti coloro che hanno un conto Webank e possiedono o acquisteranno un device con Huawei Mobile Services potranno operare con il massimo della sicurezza sul conto corrente della loro banca dai device Huawei della famiglia P40, Mate XS e Y Series.

Uno store sicuro

Tutte le app disponibili su HUAWEI AppGallery sono verificate e hanno superato quattro livelli di sicurezza prima di essere pubblicate sulla piattaforma, riflettendo il lavoro senza sosta di Huawei nel voler costruire uno store sicuro e innovativo, che protegge rigorosamente la privacy e la sicurezza dei propri utenti, soprattutto quando si tratta della gestione delle proprie finanze.

Huawei AppGallery conta oggi oltre 460 milioni di utenti attivi con oltre 184 miliardi di app scaricate globalmente nel primo semestre 2020. In Europa, gli utenti attivi mensilmente sono 33 milioni, con oltre 73 milioni di Huawei ID registrati e più di 81 mila le app già integrate con HMS Core.

Come scaricare Webank

Per ricercare e poi scaricare l’app Webank è possibile utilizzare anche Petal Search, un widget di ricerca che permette un accesso rapido e comodo a tutto l’elenco di applicazioni in costante aggiornamento, oltre che a notizie, immagini e altro ancora fornendo risultati più accurati e rilevanti per ciascun utente, in modo da consentire la piena personalizzazione e gestione dell’esperienza con il proprio smartphone.