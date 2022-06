Nothing Phone (1): ecco quanto costerà

Nothing lancerà il suo primo telefono, che si chiamerà semplicemente Phone (1), il 12 luglio.

Lo smartphone sarà un modello di fascia media mosso da un chipset Snapdragon 778G+: secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni, il disposivo dovrebbe avere un prezzo che, in India, partirà da 31.000 rupie. Un corrispettivo di poco più di 370 euro per la versione da 8/128 GB.

Il Nothing Phone (1) dovrebbe anche arrivare con in una versione da 8/256 GB al prezzo di 32.000 rupie, che al cambio fanno circa 390 euro. Una terza variante, ancora più potente, con 12 GB di Ram e 256 GB di spazio di archiviazione dovrebbe costare 36.000 rupie, circa 430 euro.



Al momento non sono tante le specifiche tecniche conosciute, ma abbiamo già visto la documentazione di certificazione del dispositivo grazie alla quale abbiamo scoperto la presenza della ricarica rapida da 45W con lo standard PPS.

Non mancherà la ricarica wireless, come confermato dai teaser del pannello posteriore.

