Nothing Phone 2 confermato e arriverà con una novità

Quasi due mesi fa, il CEO di Nothing e co-fondatore di OnePlus, Carl Pei, ha annunciato che Nothing si concentrerà sul software per il Nothing Phone (1) invece che su un nuovo telefono. Tuttavia, ha recentemente riconsiderato questa dichiarazione, affermando che un telefono Nothing (2) è effettivamente in programma e verrà lanciato quest’anno, probabilmente un anno dopo il lancio del telefono Nothing (1). Pei vuole fare degli Stati Uniti una priorità in termini di mercato.

Distinguersi dalla massa

Non ci sono informazioni sul prossimo smartphone, ma afferma che il mercato statunitense offre “poca varietà” e che Nothing vuole sorprendere i consumatori offrendo un buon rapporto qualità-prezzo. Ha dichiarato che il telefono (2) uscirà “entro la fine dell’anno” e sarà più sofisticato del precedente, ma non lo definisce un flagship.

In forte crescita

Carl Pei ha dichiarato che il fatturato di Nothing nel 2022 è stato dieci volte superiore a quello del 2021, pari a oltre 200 milioni di dollari USA. Ha anche spedito più di un milione di prodotti, comprese le cuffie wireless Nothing ear (1) e Nothing ear (Stick). Questo ha convalidato la richiesta dei prodotti di Nothing e ha aumentato la sua influenza presso i fornitori di componenti e le fabbriche. L’azienda è passata da 200 a 400 dipendenti e sta lavorando per offrire un’esperienza basata su Android veloce e fluida. Pei sta anche sviluppando gradualmente i negozi Nothing negli Stati Uniti.

L’obiettivo di Nothing è quello di offrire un’esperienza d’uso veloce e fluida basata su Android, e stanno lavorando sulla loro versione beta di Nothing OS basata su Android 13. Nonostante non ci siano molte informazioni sul prossimo smartphone, Pei ha confermato che uscirà entro la fine dell’anno e sarà più sofisticato del primo modello.

In definitiva, Nothing continua a sfidare il mercato della tecnologia con prodotti di alta qualità e un’esperienza d’uso fluida. Con un CEO ambizioso e un fatturato in crescita, sarà interessante vedere cosa hanno in serbo per il futuro.