Nothing Phone (2a) disponibile da oggi, caratteristiche e prezzi

Il Nothing Phone (2a) è ora ufficialmente disponibile. Il nuovo smartphone sarà ottimizzato per offrire la maggior parte delle caratteristiche del modello standard, a un prezzo più contenuto.

L’aspetto chiave del design è il sistema di doppia fotocamera, posizionato all’interno della bobina NFC. Queste saranno entrambe da 50 Megapixel, mentre sulla parte frontale ci sarà una selfie cam da 32 Megapixel.

Il Nothing Phone (2a) presenta ovviamente l’iconica interfaccia Glyph di Nothing. Le tre luci supportano il Glyph Timer, le notifiche, il Glyph Torch e il Glyph Progress. Il processore utilizzato sarà il Dimensity 7200 Pro, sviluppato in collaborazione con MediaTek, accompagnato da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria.

Il telefono dispone anche di un display AMOLED da 6,78 pollici a 10 bit con risoluzione 1084x2412px, 1300 nit di luminosità massima e un refresh rate variabile da 30 a 120Hz. La batteria sarà da 5000mAh con ricarica fino a 45W. Nothing ha affermato che la batteria manterrà il 90% della capacità dopo 1000 cicli di ricarica, corrispondenti a oltre tre anni di utilizzo quotidiano.

Il Nothing Phone (2a) è in pre-ordine su nothing.tech a partire da oggi e verrà spedito dal 12 marzo. A livello globale, ci sono due versioni: la base con 8 GB di RAM e 128 GB di storage costa €329, mentre quella di fascia alta a12 GB di RAM e 256 GB di storage è disponibile a €379.