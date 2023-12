Nothing Phone (2a) in arrivo a febbraio: ecco le specifiche e il prezzo

Nothing sta lavorando a un nuovo smartphone della sua serie, che prenderà il nome di Nothing Phone (2a). Con molta probabilità sarà rivelato a febbraio in occasione del MWC, ma già abbiamo una lista di specifiche e un possibile prezzo.

Phone (2a) avrà uno schermo AMOLED da 6,7 pollici e 120 Hz di refresh rate. Sarà alimentato dal processore Dimensity 7200 e avrà una fotocamera principale da 50 Megapixel, una grandangolare da 50 Megapixel e una selfie da 32 Megapixel.

Il Nothing Phone (2a) sarà disponibile in due configurazioni: 8/128 GB di RAM e memoria interna rispettivamente per il modello base, e 12/256 GB per il modello pro. Di questi due, si conosce solo il prezzo del primo: meno di 400€. Entrambi saranno comunque disponibili nei colori bianco e nero.