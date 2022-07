Nuove immagini del Galaxy Z Fold4 mostrano cornici più sottili e il display modificato

Galaxy Z Fold4, il nuovo foldable di Samsung che sarà presentato il 10 agosto, avrà le proporzioni dei display di cover e interni riconfigurati.

Il display esterno si passerà da una ratio di 24,5:9 a 23:9. L’azienda sudcoreana avrebbe anche trovato un modo per snellire leggermente le cornici, a giudicare da questa immagine condivisa da Ice Universe.

La foto mostra (dall’alto verso il basso) i modelli vivo X Fold, il nuovo Galaxy Z Fold4 (al centro) e il Galaxy Z Fold3. Sia la cornice verticale sia quella orizzontale del nuovo Z Fold sono più sottili rispetto al modello dello scorso anno.

In questa immagine si nota anche il profilo della cerniera, che risulta notevolmente modificato e più compatto. Si ritiene che la nuova cerniera sia stata ridisegnata per ridurre la piega che si forma sul pannello in prossimità dell’asse di chiusura del display.

Il Samsung Galaxy Z Fold4 dovrebbe inoltre offrire alle app un po’ più di spazio orizzontale sul display esterno mentre la parte superiore dello schermo dovrebbe essere un po’ più facile da raggiungere. Il pannello interno sarà invece un po’ più quadrato, passando da un formato 6,25:5 a 6:5.

Samsung ha promesso di diffondere alcuni teaser ufficiali dei nuovi modelli nelle tre settimane che precedono l’evento Unpacked, che dovrebbero chiarire alcune delle nuove funzionalità dei dispositivi.

I primi render ufficiali del Galaxy Z Fold4 e dello Z Flip4 sono trapelati qualche giorno fa. Gli utenti che si trovano negli Stati Uniti possono già preordinare un’unità e riceveranno 100 dollari di credito in negozio, che diventano fino a 200 dollari se prenotano anche un Galaxy Watch5 e le Galaxy Buds (tutti prodotti che saranno svelati nello stesso evento Unpacked).

