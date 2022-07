Nuovo MacBook Air M2: al via i preordini con spedizioni dal 15 luglio

Il nuovo MacBook Air sta arrivando. Si aprono oggi i preordini con disponibilità effettiva (e inizio spedizioni) dal prossimo venerdì 15 luglio.

Svelato all’ultima conferenza degli sviluppatori del WWDC insieme al MacBook Pro da 13 pollici dotato anche di un chip M2, il nuovo laptop è più compatto e leggero del vecchio modello con il chip M1 rilasciato a fine 2020 oltre ad essere più efficiente dal punto di vista energetico grazie al suo nuovo SoC interno.

Nuovo design, colore e magsafe

Il MacBook Air 2022 potrà godere anche del ritorno della porta di ricarica MagSafe con la sua punta magnetica che si stacca senza portare a bordo il computer se si inciampa nel cavo. C’è ancora uno schermo Liquid Retina che passa da 13,3 a 13,6 pollici con bordi ulteriormente ridotti. Eredita poi il notch già visto sui MacBook Pro da 14 e 16 pollici rilasciati a fine 2021, che ancora non si basano sul riconoscimento facciale.

La fotocamera FaceTime HD è migliorata (1080p) e vede il suo sensore salire fino a 10 Megapixel. Ci sono quattro altoparlanti e tre microfoni per videochiamate avanzate. Il dispositivo ha due porte Thunderbolt a sinistra (ma nessuna sull’altro lato) e un jack da 3,5 mm a destra. Il dispositivo disegna un’ultima linea sulla Touch Bar per restituire una Magic Keyboard con tasti di grande formato, proprio come un grande touchpad. Il sensore Touch ID è implementato nel pulsante di accensione all’estrema destra.

Prezzo e uscita

Il MacBook Air con chip M2 sarà disponibile per il preordine da venerdì 8 luglio alle 14:00 con prime consegne da venerdì 15 luglio. È disponibile in quattro colori (midnight, starlight, silver e space grey) a partire da 1529 euro sul sito ufficiale di Apple.