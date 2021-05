Nvidia: arrivano le schede grafiche limitate per il mining

Non ci sarà da attendere molto per le schede di elaborazione grafica GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 TI perché i vari produttori hanno preso l’iniziativa.

Razer ha iniziato ad aggiornare i siti Web e i configuratori e alcuni collegamenti sulla sua piattaforma B2C portano direttamente al sito Web ufficiale di Razer che elenca le due “nuove” GPU.

Come puoi vedere di seguito, è disponibile una configurazione con AMD Ryzen 5 5600X e GeForce RTX 3070 Ti, così come un’altra con AMD Ryzen 9 5900X e GeForce RTX 3080 Ti. È con il marchio Razer Edition Systems che il produttore americano offre PC completi.

La presentazione delle GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti è prevista per il 1 giugno 2021 al Computex 2021.





Più potenza

Cosa c’è di nuovo nelle GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti? Sulla base di innumerevoli rumors negli ultimi mesi, queste nuove schede grafiche porteranno una potenza di circa il 15-20% maggiore. Ci sarebbe anche più RAM sull’RTX 3080 Ti, 12 GB di memoria GDDR6X rispetto agli 8 sull’RTX 3080.

Inoltre, non sarà presentata una Founders Edition a differenza degli anni precedenti. Le FE sono le schede di riferimento progettate da Nvidia. Molto difficili da trovare, offrono un rapporto prezzo-potenza migliore rispetto alle schede fornite dai partner di Nvidia.

Un sistema anti-mining

Infine, RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti integreranno Mining Brake 2.0 e porteranno l’etichetta “Light Hash Rate (LHR)”. Si tratta di tecnologie che mirano a limitare l’efficacia di queste schede grafiche consumer per l’estrazione di criptovalute.

Il mining di criptovaluta, in particolare il mining di Ethereum con schede grafiche sembra essere la causa principale di molte carenze nel mercato delle GPU. Nvidia ha anche annunciato schede dedicate a questa attività e ha cercato di limitarne l’utilizzo sulla GeForce 3060. Ma questa non è l’unica ragione di questa carenza globale, l’attuale pandemia è anche causa di grossi problemi di fornitura in diversi settori dell’elettronica.