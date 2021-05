WWDC 2021: Apple annuncia una conferenza online per il 7 giugno

Apple ha ripreso le vecchie abitudini confermando il keynote di apertura della sua conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC il primo lunedì di giugno. La data è quindi fissata per il 7 giugno 2021 e l’evento si terrà online solo fino all’11 giugno.

Il WWDC è l’occasione per conoscere da vicino i futuri aggiornamenti software che erediteranno iPhone, iPad, Mac e altri Apple Watch e Apple TV oltre a qualche piccolo annuncio di prodotto.

Ma in un anno speciale come questo, c’è anche spazio per sognare perché le varie immagini scritte da Apple hanno una cosa in comune: gli occhiali sul naso delle emoji. Molti sviluppatori indossano gli occhiali ma questi possono anche essere…tecnologi!

Ultimo elemento che possiamo vedere nei bicchieri dell’immagine, il logo dell’Apple Store con sopra un martello. Questo è il logo della nota app Xcode per sviluppatori che potrebbe ricevere un restyling con l’arrivo di più Chip M1.