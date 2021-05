Oppo ha comunicato maggiori informazioni riguardo allo stato dell’aggiornamento dei suoi dispositivi a ColorOS 11 confermando un’imminente accelerazione nella distribuzione del suo software, basato su Android 11.

Il comunicato stampa diffuso dall’azienda cinese, in realtà, riguarda il mercato indiano, ma è lecito presumere che i modelli “globali” seguiranno un programma di aggiornamento molto simile.

Vediamo dunque quali sono gli sviluppi previsti a breve. Gli smartphone Find X2, F17 Pro, Reno4 Pro, Reno3 Pro, Reno10x Zoom, Reno2 F, Reno2 Z, Reno2, A52, F11, F11 Pro, F11 Pro Marvels Avengers Limited Edition, A9 e F15 hanno già iniziato a ricevere la versione stabile di ColorOS 11 e, a partire dal 26 maggio, anche Oppo A5 2020 e A9 2020 seguiranno lo stesso destino.

Tuttavia, le varianti da 3 GB di RAM dei due telefoni non sembrano per ora destinata ad essere idonee per ricevere l’aggiornamento. È inoltre in corso l’implementazione della beta aperta di ColorOS 11 per i modelli A55, A5 2020 e A9 2020, mentre l’F17 inizierà a ricevere l’aggiornamento OTA proprio nelle prossime ore (si legge dal 25 maggio).

La nota stampa si conclude confermando che, in un futuro prossimo, altri telefoni delle serie Find, Reno, F e A riceveranno il tanto atteso ColorOS 11.