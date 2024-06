Offerte eSIM: naviga, chiama, e comunica senza confini

Le offerte eSIM rappresentano il futuro delle telecomunicazioni.

Essenzialmente, una eSIM è la versione virtuale della tradizionale card fisica. Analogamente ad essa, identifica il dispositivo ove è installata per fornire la connessione di rete e ha liberamente accesso anche ai suoi piani tariffari. In altre parole, a seconda del provider, si avranno funzionalità come roaming, telefonate, messaggi di testo e molto altro.

è integrata nei più recenti modelli di dispositivi digitali. Ad oggi, infatti, oltre agli smartphone, le eSIM trovano applicazione in tablet, smartwatch, droni e persino automobili.

Questo articolo mira a essere una breve guida sulle offerte eSIM e i loro numerosi vantaggi.

Offerte eSIM: tipologie

Le offerte disponibili con eSIM possono essere suddivise in una vasta gamma di tipologie, ognuna delle quali è progettata per soddisfare le diverse esigenze degli utenti in termini di connettività mobile.

Una prima grande categorizzazione di tali promozioni riguarda i pacchetti di volume offerti.

Ad esempio, i piani voce e dati dati offrono un’eccellente copertura e una maggiore connettività. Offrendo un determinato quantitativo di gigabyte al mese, è possibile accedere ai propri account sui social media mentre si è in movimento, nonché usare il web in modo intensivo, tra streaming video e giochi online. Inoltre, non da meno, sono perfetti per lo smartworking, permettendo di controllare e-mail o documenti ovunque. Per tali motivi, i GB inclusi vanno solitamente da 50 GB a 200 GB mensili.

In alternativa, vi sono i piani voce e messaggi. Questi, includono esclusivamente minuti di chiamate e SMS, consentendo agli utenti di comunicare in modo efficace e conveniente senza Internet. Anche in questo caso possono esserci una vasta gamma di opzioni. Per tutti coloro che usano moderatamente lo smartphone è consigliabile puntare su soluzioni di basso profilo come quelle da 500 minuti e 1.000 SMS o leggermente superiori. Famiglia e amici, invece, possono contare su offerte dai pacchetti illimitati che ne consentono la massima libertà senza preoccuparsi dei limiti di utilizzo.

Spesso e volentieri, associati ai minuti e ai messaggi illimitati, si trovano anche i GB. Si parla, in questo caso, di offerte eSIM ibride. Queste rappresentano una soluzione davvero versatile. In termini di volume, tali pacchetti includono solitamente una combinazione equilibrata di dati, chiamate e messaggi di testo. Un esempio potrebbe essere quello che incorpora 20 GB di dati per la navigazione su Internet, 500 minuti e 1000 SMS al mese. Tale piano, permette di soddisfare qualunque esigenza dell’utente senza necessariamente sottoscrivere abbonamenti separati.

Naturalmente, come per gli altri piani tariffari, si avrà una notevole variabilità di promozioni, tutte personalizzabili. Per chi predilige telefonate e messaggi, per esempio, potrebbe essere consigliabile usufruire di una concessione illimitata per questi, ma che, a differenza dell’apposita offerta, consenta di avere pochi GB o MB di traffico internet. Comodità e flessibilità, invece, sono sicuramente date da quei pacchetti aventi volumi massimali come voce e SMS illimitati accorpati da più di 150 GB.

Infine, le offerte eSIM internazionali. Pensate per soddisfare le esigenze di coloro che necessitano di una connettività affidabile anche all’estero, soprattutto per viaggi frequenti, tali piani includono generalmente un ampio pacchetto variegato. Questi, però, a differenza degli altri piani tariffari, potrebbero essere validi per minor tempo. In altre parole, oltre al classico mese solare, l’offerta potrebbe rinnovarsi dopo 10 giorni o poco più. Ciò, permette all’utente di adeguarla espressamente a ogni genere di spostamento.

Le offerte eSIM, poi, possono essere suddivise in base alle modalità di pagamento, offrendo agli utenti una maggiore flessibilità nella gestione dei costi e nella durata dell’abbonamento.

Con i piani prepagati si andrà a pagare in anticipo l’utilizzo dei servizi, permettendo un controllo maggiore sulle proprie spese. In particolare, tali pacchetti sono utilizzabili entro un determinato periodo di tempo che generalmente coincide col mese solare. Al rinnovo dell’offerta è necessario ricaricare il proprio account per continuare a utilizzarli. Una volta esauriti i volumi del piano tariffario, invece, è possibile sia acquistare un pacchetto extra, che attendere la data di rinnovo.

Vi sono, però, anche gli abbonamenti. Semplici e funzionali, tali opzioni prevedono il pagamento di una tariffa fissa ogni mese in cambio di un pacchetto di servizi mobili. Le tempistiche possono essere mensili, ma anche trimestrali o annuali.

Offerte eSIM: tutti i vantaggi

Tra i principali vantaggi che può offrire l’attivazione di una offerta eSIM vi sono:

flessibilità: tali offerte possono essere attivate e gestite direttamente dalle impostazioni del proprio dispositivo.

tali offerte possono essere attivate e gestite direttamente dalle impostazioni del proprio dispositivo. versatilità: sono disponibili per una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, tablet e smartwatch;

sono disponibili per una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, tablet e smartwatch; risparmio di spazio: integrandosi direttamente nei dispositivi, si elimina la necessità della SIM fisica, consentendo un design più sottile e leggero;

integrandosi direttamente nei dispositivi, si elimina la necessità della SIM fisica, consentendo un design più sottile e leggero; sicurezza: le eSIM sono più difficili da manomettere o clonare. Ciò contribuisce a proteggere i dati dell’utente e a garantire una connessione sicura;



In sintesi, dunque, le offerte eSIM sono un’alternativa accattivante per tutti gli utenti di telefonia mobile.