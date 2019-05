Oneplus 7 Pro, il nuovo top di gamma della cinese OnePlus presentato la scorsa settimana, approda in vendita su Amazon.

Lo smartphone, che ha fatto parlare di sè soprattutto per il suo display da 6,7 pollici, capace di una frequenza di aggiornamento a 90Hz (in pratica il dispositivo aggiorna lo schermo 90 volte in un solo secondo) e privo di notch, è infatti da oggi disponibile sul più popolare sito al mondo di shopping-on-line.

Il telefono è dotato di un triplo sensore fotografico da 48+16+8 Megapixel capace di coprire un’ampia gamma di lunghezze focali da 17 mm a 78 mm e da una selfie camera da 16 Megapixel. Il dual Sim cinese è mosso dal processore Snapdragon 855 e da Android 9.0 (Pie) con intefaccia OxygenOS 9.

OnePlus 7 Pro è in vendita su Amazon sia nella versione con 8 GB di Ram e 256 GB di archiviazione, sia in quella con 12 GB di Ram e 256 di Rom.

I prezzi partono dai 759 euro Iva compresa. Qui di seguito alcuni delle migoiori occasioni trovate su Amazon che vi permetteranno di mettervi in tasca OnePlus 7 Pro. Oltre allo smartphone è possibile acquistare un’ampia gamma di accessori che vanno dalla protezione (custodie, schermi protettivi e glass) all’alimentazione.