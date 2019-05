OnePlus 7 Pro riceve l’aggiornamento ad Oxygen OS 9.5.5 che risolve molti problemi

OnePlus ha promesso di apportare miglioramenti della fotocamera a OnePlus 7 Pro tramite un aggiornamento. Promessa mantenuta con OxygenOS 9.5.4, disponibile ora per varianti globali del telefono e OxygenOS 9.5.5 per i modelli EU. Stesso aggiornamento ma diverse numerazioni per rispettare i paletti dell’UE.

Cosa cambia

OnePlus ha migliorato la qualità delle immagini negli scenari HDR con questo aggiornamento mentre è stata migliorata anche la qualità delle immagini con scarsa illuminazione. La società ha anche ottimizzato il bilanciamento del bianco in diversi scenari quando utilizzava le fotocamere del telefono poiché in alcuni casi il telefono presentava problemi. Oltre a ciò, è stato risolto anche il problema di messa a fuoco fissa.

Per ciò che riguarda il resto, alcuni utenti hanno riscontrato problemi con il Double Tap per Wake e Ambient Display. Questo include anche il tap per mostrare l’icona dello scanner di impronte digitali. Risolti anche i problemi di audio durante i giochi con le cuffie Bluetooth. Oltre a quanto menzionato il produttore ha elencato anche correzioni di bug e miglioramenti nel suo changelog.

Il rollout è iniziato con gli utenti di OnePlus 7 Pro ma come al solito sarà un’implementazione graduale. L’aggiornamento OTA ha iniziato a raggiungere i consumatori ma colpirà un numero limitato di utenti per poi diffondersi a macchia d’olio.