OnePlus sta per lanciare lo smartphone Ace: la data

OnePlus sta per introdurre sul mercato un nuovo smartphone: si chiamerà Ace e, per il momento, sarà distribuito sul mercato cinese. Un teaser apparso sul canale Weibo dell’azienda lo mostra in alcuni particolari. Nella clip si vedono tre telecamere sul retro, i lati piatti e nessun “alert sider”.



Il nuovo OnePlus Ace arriverà ufficialmente il 21 aprile e, sebbene alcune indiscrezioni affermino che si dovrebbe trattare di un Realme GT Neo3 rinominato e riscoccato, è forse più probabile che il dispositivo sia un OnePlus 10R, il cui lancio è previsto in India il 28 aprile.

Il posizionamento della tripla fotocamera è in linea con le immagini che abbiamo visto in precedenza, sebbene vi sia qualche modifica nel back cover. Le immagini mostrano anche un sensore IR nella parte superiore e una porta Usb Type-C nella parte inferiore. Poche, invece, le notizie che riguardano il fronte tenuto per il momento nascosto: ciò ci impedisce di conoscere come sarà posizionata la selfie cam e il display sarà interrotto da una tacca a goccia o da un piccolo foro.

Mancano ancora sette giorni al lancio e ci aspettiamo che OnePlus fornisca maggiori dettagli sul nuovo smartphone.