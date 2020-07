OnePlus Nord: al via i pre-ordini in Europa

Da oggi OnePlus Nord è disponibile per il pre-ordine sia in India che in Europa.

Per quanto riguarda il nostro mercato, è possibile pre-ordinare il modello direttamente sul sito ufficiale OnePlus.it. Si tratta del terzo round di prenotazioni ma, questa volta, è la prima fase che sarà aperta per 24 ore o fino ad esaurimento scorte attraverso un anticipo di 20€ e comprenderà anche un pacchetto di adesivi e un regalo a sorpresa.

Una volta che OnePlus Nord sarà disponibile, verrà inviato un codice di invito e un buono del valore di 20€ sul proprio account OnePlus.

Lo smartphone diventerà ufficiale il 21 luglio ma non è ancora chiaro quando sarà disponibile per la vendita: probabilmente dopo un paio di settimane dal lancio o subito.

OnePlus Nord: scheda tecnica

In ogni caso, OnePlus Nord sarà il secondo dispositivo economico dell’azienda, una sorta di successore spirituale di OnePlus X, lanciato anni fa, insieme a OnePlus 2. Sulle specifiche sappiamo che il telefono sarà realizzato in metallo e vetro, monterà il processore octa-core a 64 bit Snapdragon 765G con supporto alle reti di nuova generazione 5G ma non godrà della ricarica wireless e nemmeno la resistenza all’acqua e alla polvere. Ci sarà invece un display Amoled piatto e molta memoria a disposizione.