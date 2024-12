OnePlus Open 2: attesa più lunga per il nuovo smartphone, ecco cosa sappiamo finora sul lancio

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che OnePlus Open 2 potrebbe non arrivare sul mercato prima della seconda metà del 2025.

Secondo il noto informatore Sanju Choudhary, il lancio del dispositivo è previsto per luglio o addirittura per i mesi successivi all’estate. Questa notizia contrasta con voci precedenti che parlavano di un’uscita nei primi tre mesi del 2025 e sollevano interrogativi sui piani strategici di OnePlus.

Attualmente non ci sono dettagli ufficiali in merito a questo posticipo, né sulla possibilità che siano emerse difficoltà tecniche legate allo sviluppo di smartphone pieghevoli.

OnePlus Open 2: specifiche previste

Le aspettative per il OnePlus Open 2 sono elevate, con voci che anticipano innovazioni significative sia a livello hardware sia software. Si prevede un potenziamento notevole della fotocamera posteriore, a migliorare ulteriormente la qualità delle immagini, elemento cruciale per gli utenti smartphone di oggi. Inoltre, le indiscrezioni parlano della possibilità che il nuovo modello presenti la batteria più grande mai vista in uno smartphone pieghevole, assicurando una durata significativamente migliorata rispetto al precedente. Non meno importante è la promessa di un design più sottile e una maggiore resistenza all’acqua, che renderebbero lo smartphone cinese un candidato ideale per chi cerca un dispositivo versatile e durevole. Questi miglioramenti potrebbero posizionare OnePlus Open 2 come uno dei leader nel mercato dei telefoni pieghevoli, dato che l’originale aveva già stabilito un alto standard.

Previsione di rilascio e teaser

Il lancio del OnePlus Open 2 è atteso con crescente interesse, ed è possibile che vengano forniti indizi sul dispositivo in occasione del debutto della serie OnePlus 13. Infatti, OnePlus ha confermato che il 7 gennaio 2025 si terrà un evento per il lancio globale dei modelli OnePlus 13 e OnePlus 13R. Durante questa presentazione, potrebbero essere rivelati alcuni dettagli preannunciatori del pieghevole, tantalizzando ulteriormente i fan dell’azienda. Questo tempismo non solo alimenta lo scalpore attorno al prossimo dispositivo, ma offre anche un’opportunità strategica per OnePlus di generare hype tra gli utenti in attesa della sua offerta pieghevole. La fascia alta del mercato degli smartphone pieghevoli è in costante evoluzione, e ogni teaser visivo o menzione del OnePlus Open 2 potrebbe potenzialmente trasformarsi in un passo decisivo per il marchio.