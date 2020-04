OnePlus: pop-up online store per l’arrivo della serie OnePlus 8

La nuova gamma OnePlus 8 sarà presto disponibile. A dirlo, è la stessa azienda che ha in programma di ospitare anche un evento pop-up online subito dopo gli annunci.

Di solito, OnePlus ospita eventi pop-up in diverse città sotto forma di “tour” offrendo ai propri fan la possibilità di acquistare i loro nuovi top di gamma in ​​anticipo ma, a causa dell’attuale situazione nel mondo, OnePlus deve adattarsi e fare tutto online. L’accesso sarà consentito solo agli utenti europei subito dopo il keynote del 14 aprile fissato per le 17:00 ore italiane.

L’identikit in pillole

Ormai si conoscono già tantissime informazioni tra cui il design che si preannuncia simile tra gli stessi modelli. L’unica differenza sarà visibile sul modulo della fotocamera sul retro che sul modello 8 Pro sarà leggermente più grande. Entrambi i dispositivi saranno poi realizzati in metallo e vetro ed includeranno display curvi. Un foro per la fotocamera del display verrà posizionato nell’angolo in alto a sinistra.

Il processore Snapdragon 865 alimenterà entrambi i modelli oltre al supporto della ricarica rapida di 30W Warp Charge. Il modello “Pro” supporterà anche la ricarica wireless da 30W e la certificazione IP68.

Assicurata infine la connettività di nuova generazione 5G, un elemento di marketing essenziale confermato dallo stesso CEO dell’azienda che va a sommarsi alle memorie RAM di tipo LPDDR5 e quelle di archiviazione flash UFS 3.0.