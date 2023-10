OnePlus Watch 2 in arrivo l’anno prossimo? Secondo un leaker pare di sì

OnePlus ha lanciato il suo primo smartwatch, OnePlus Watch, nel marzo 2021. Le sue funzioni, tuttavia, non erano moltissime. Più che uno smartwatch a tutti gli effetti era più che altro utile per monitorare la propria salute fisica, ma non molto di più

Da allora la tecnologia è sicuramente avanzata, e OnePlus non vende nemmeno più il suo smartwatch originale. Sarà l’ora di un nuovo modello? In effetti sembrerebbe di sì, e OnePlus Watch 2 potrebbe arrivare l’anno prossimo.

La notizia proviene dal leaker Max Jambor, il quale ha affermato che l’OnePlus Watch 2 sarà lanciato proprio nel 2024, con un design circolare. L’unica altra informazione che abbiamo in questo momento è che il nuovo smartwatch “sarà migliore“: non proprio una grande notizia, ma quantomeno fa piacere sapere che il dispositivo arriverà.

Attualmente l’OnePlus Watch 2 non ha una data di lancio precisa, ma probabilmente non sarà un periodo molto diverso da quello del predecessore. Ci si può aspettare quindi novità entro i prossimi mesi.