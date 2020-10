OnePlus Watch confermato: il lancio è alle porte

Atteso durante la conferenza virtuale di presentazione del nuovo OnePlus 8T, l’orologio connesso del produttore cinese sembra essere alle porte. E’ solo questione di tempo, dal momento che OnePlus ha intenzione di lanciare il proprio orologio intelligente in un mercato preso d’assalto da tantissimi produttori.

L’azienda Middle Empire ha deciso di ufficializzarne il progetto tramite un nuovo messaggio Twitter pubblicato sull’account OnePlus India dopo averne accennato l’esistenza proprio ieri.

More things are coming to the OnePlus ecosystem. It's just a matter of time 🧐#UltraStopsAtNothing pic.twitter.com/yPG4gfaBx3