OPPO A77 5G con schermo da 6,56″, doppia fotocamera e processore Dimensity 810

Oppo ha presentato lo smartphone A77 5G, l’erede del modello A77, lanciato a maggio 2017 con connettività 4G. Lo smartphone ha fatto la sua comparsa sul sito thailandese dell’azienda.

Oppo A77 5G è offre un display LCD HD+ da 6,56″ con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una luminosità di picco di 600 nits. Lo schermo copre il 100% della gamma di colori DCI-P3 e ha una ppiccola tacca dove è ospitata la fotocamera selfie da 8 Megapixel (il vecchio modello era dotato di un’ottica da 16 Megapixel).

Sul retro, troviamo un’isola della fotocamera rettangolare che ospita due moduli flash uniti e due fotocamere: c’è un obiettivo principale da 48 Megapixel e un secondo da 2 Megapixel, che si occupa di gestire la profondità.

La parte posteriore dello smartphone sfoggia il celebre design Oppo Glow, che lo rende maggiormente resistente ai graffi e all’usura. Oppo A77 5G è alimentato dal SoC Mediatek Dimensity 810 ed è dotato dell’interfaccia ColorOS 12.1.

Oppo non fa menzione della versione Android del telefono sul suo sito Web ufficiale, ma dovrebbe sicuramente trattarsi di Android 12.

L’A77 5G è dotato di 6 GB di Ram, che può essere estesa virtualmente fino a 5 GB. Ha 128 GB di spazio di archiviazione integrato e uno slot per schede microSD. Ad alimentare il dispositivo c’è una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica da 33 W che, secondo quanto dichiara il suo produttore, è in grado di ricaricare il 53% in 30 minuti e il 100% in 69 minuti.

Lo smartphone è resistente all’acqua con specicica IPX4, ha la connettività NFC, un lettore di impronte digitali montato lateralmente e gli altoparlanti stereo.

Oppo A77 5G è disponibile nei colori Ocean Blue e Midnight Black a un prezzo di 9.999 baht thailandesi (circa 270 euro). Sarà in vendita in Thailandia a partire dal 10 giugno. Per ora non si conosce ancora quale sarà la disponibilità su altri mercati.