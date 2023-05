OPPO A98: super batteria, Ram estendibile e tripla fotocamera con microscopio

OPPO A98 5G arriva sul mercato italiano. Lo smartphone, nuovo rappresentante della serie A, punta molto sulla solidità della sua autonomia e offre una batteria da 5.000 mAh con ricarica SUPERVOOC da 67W e la tecnologia Battery Health Engine di OPPO.

Inoltre, ha uno schermo da 6,72 pollici con refresh rate da 120Hz, tecnologia di espansione della Ram ed è dotato della versione ColorOS 13.1, basata su Android 13.

Grandi prestazioni

Come detto, lo smartphone punta molto sulle prestazioni: A98 5G può infatti essere caricato al 100% in soli 44 minuti utilizzando il SUPERVOOC da 67W, mentre una ricarica di 5 minuti è sufficiente per 6 ore di telefonate o 2,5 ore di visualizzazione di video su YouTube. La batteria da 5.000 mAh è in grado di fornire fino a 39 ore di telefonate, 16 ore di video su YouTube e 8,4 ore di gioco con una carica completa, offrendo così un’esperienza fluida e duratura per tutto il giorno. Dopo una carica completa, la batteria può anche durare fino a 17,5 giorni in standby con l’Always on Display.

Inoltre, OPPO A98 5G è dotato dell’esclusiva tecnologia Battery Health Engine di OPPO, che consente alla batteria di mantenere l’80% della sua capacità originale dopo ben 1.600 cicli di ricarica.

Tanta Ram

OPPO A98 5G è dotato di un display da 6,72 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una caratteristica che lo renderà molto appetibile anche da coloro che amano giocare con il proprio telefonino.

Il dispositivo è mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, OPPO A98 5G ed è supportato da 8 GB di Ram e 256 GB di memoria di archiviazione, che può essere estesa con l’impiego di schede microSD fino a 1 TB. Grazie alla tecnologia OPPO Ram Expansion, la capacità RAM del telefono può allocare fino a 8GB di memoria Rom inutilizzata in Ram temporanea, raddoppiando la quantità di Ram disponibile.

Presente anche il lettore delle impronte digitali, collocato sul lato del telefono.

Le fotocamere

OPPO A98 è dotato di una tripla fotocamera, con un’ottica principale da 64 Megapixel (f/1.7), un sensore di profondità da 2 Megapixel e un microscopio da 2 Megapixel. Nella parte frontale, invece, troviamo una selfie camera da 32 Megapixel. Il sistema di fotocamere è supportato dall’intelligenza artificiale e offre la modalità Ritratto, l’AI Portrait Retouching, il Selfie HDR, l’AI Color Portrait e altre ancora, che offrono immagini straordinarie e di alta qualità in diverse situazioni.

Ritorna su un dispositivo di OPPO l’interessante “microlens“, un vero e proprio microscopio capace di ingrandire la scena fino a 40 volte.

OPPO A98 5G, inoltre, ha superato sei test importanti per misurare la resistenza alle cadute, all’acqua, alle radiazioni, ai danni climatici, alle piccole cadute ripetute e alla stabilità del segnale.

Prezzo, colori e disponibilità di OPPO A98

OPPO A98 5G è disponibile nelle colorazioni Dreamy Blue e Cool Black a partire da oggi al prezzo di 449,99 euro, su OPPO Store. Nei prossimi giorni sarà anche disponibile susu Amazon.it e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici.