OPPO Air Glass: gli occhiali per la realtà assistita

OPPO Air Glass è l’innovativo dispositivo aR (realtà assistita) dotato di un Microproiettore Spark interamente sviluppato da OPPO, di un micro LED e di un apposito display a guida d’onda ottica a diffrazione.

Gli OPPO Air Glass permettono quattro diverse interazioni dell’utente attraverso il tocco, la voce, il movimento della testa e il movimento della mano, consentendo agli utenti di avere un accesso più rapido e facile alle informazioni di cui hanno bisogno.

Forme e design

Gli OPPO Air Glass sono costruiti intorno a un design monoculare a guida d’onda. Presentano linee fluide, pesano circa 30g e possono essere indossati come un normale paio di occhiali. Il design del corpo principale è leggero, elegante e curvo, e dispone di una touchbar. La lente è fissata a una cornice leggera e sottile, che ospita tutti i componenti, compresa la piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100.

Gli OPPO Air Glass promettono contenuti luminosi e nitidi sia che vengano indossati al chiuso che all’aperto, garantendo un’esperienza aR di livello superiore in ogni momento.

Al centro del sistema di visualizzazione degli OPPO Air Glass c’è il Microproiettore Spark, dotato di un involucro di metallo CNC con un modulo di lenti in vetro per fornire una migliore dissipazione del calore e stabilità. Il proiettore è alimentato da un Micro LED all’avanguardia, con una luminosità fino a 3 milioni di nits.

Quattro metodi di interazione

Gli OPPO Air Glass possono essere utilizzati grazie alla Smart Glass App su OPPO Watch 2 e con qualsiasi smartphone OPPO che abbia installato ColorOS 11 o versioni successive. Consentono l’installazione di una varietà di applicazioni, comprese quelle sviluppate da OPPO. Queste includono: Meteo, Calendario, Salute, Teleprompter, Traduzione e Navigazione

Disponibilità

Il lancio degli OPPO Air Glass è previsto per il primo trimestre del 2022 nel mercato cinese continentale. Il dispositivo sarà disponibile in due colorazioni, nero o bianco, insieme a due accessori per la montatura personalizzati.