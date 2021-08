Oppo Enco Free2: tre microfoni e cancellazione del rumore

Per offrire ai suoi clienti sonorità cristalline e un audio complessivo di alta qualità, Oppo ha unito le forze con Dynaudio nella realizzazione dei nuovi auricolari Bluetooth Enco Free2 con cancellazione del rumore attiva.

Le cuffie, in vendita a 129 euro, si caratterizzano per essere in grado di ottimizzare in modo intelligente la curva di soppressione del rumore in base alla struttura del canale uditivo di ciascun utente così da assicurare la migliore esperienza d’ascolto a ciascuno. L’equalizzatore di suoni personalizzato può essere attivato attraverso l’apposita funzionalità della companion app HeyMelody.

Le Enco Free2 hanno una profondità di cancellazione del rumore fino a 42 dB, manifestando maggiore efficacia nella soprressione dei suoni a bassa frequenza, come il rumore del traffico o della metropolitana.

Tra le feature più avanzate delle Enco Free2 ci sono, poi, la funzione Triple-Mic, che consente di catturare la voce in modo più chiaro, anche negli ambienti più rumorosi, e la modalità Trasparenza, che permette agli utenti di sentire i suoni ambientali circostanti, feature utile quando abbiamo l’esigenza di non essere completamente isolati dall’ambiente circostante.

Ma torniamo alla partnership con Dynaudio: l’obiettivo era far sì che la cancellazione del rumore delle Enco Free2 non andasse a discapito di alcuna perdita della qualità audio. Missione che si può dire compiuta, perché l’ascolto è risultato sempre bilanciato, senza eccessivi tagli nei bassi. Nella media perfetta dei principali competitor di fascia alta anche l’autonomia: una trentina di ore (cuffie + case) con l’ANC disattivata.

Significa circa sei ore e mezza con gli auricolari e il resto grazie a circa tre ricariche abbondanti delle gemme nell’astuccio. Circa quattro le ore di funzionamento continuo con la cancellazione del rumore attivata. Molto interessante, inoltre, la possibilità di utilizzare le cuffie come controller remoto per l’applicazione fotocamera del proprio smartphone, per scattare foto o girare un video.

I gamers apprezzeranno anche la modalità a bassa latenza (94 ms). Ben funzionante anche la gesture che ferma la riproduzione se un auricolare viene rimosso dal padiglione auricolare.

Le cuffie hanno la certificazione IP54, dunque resistono a polvere e schizzi d’acqua.

Gli auricolari Bluetooth Oppo Enco Free2 sono disponibili in bianco e in nero e costano 129 euro.