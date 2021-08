Moto Tab G20, il nuovo tablet di fascia bassa di Motorola

Sempre più produttori stanno rientrando nel mercato dei tablet, e Motorola non fa eccezione. Direttamente da Google Play Console apprendiamo la notizia che la società statunitense sta lavorando al suo primo tablet: il Moto Tab G20.

Il dispositivo avrà una risoluzione di 1280 x 800 pixel da 8 pollici, con cornici molto spesse. Utilizzerà il processore MediaTek Helio P22T insieme a 3 GB di RAM. Il Moto Tab G20 sarà inoltre equipaggiato con una fotocamera anteriore da 5 MP e una posteriore da 2 MP, insieme ad una batteria da 5.100 mAh. Infine, impiegherà il sistema operativo Android 11.

Dalle caratteristiche tecniche è chiaro che la proposta di Motorola è quella di un tablet economico di fascia molto bassa, anche se per il momento il prezzo è sconosciuto. Interessante notare come il Moto Tab G20 non sembri essere altro che una versione rinominata del Lenovo Tab M8 di terza generazione annunciato in precedenza. Resta ancora da vedere se ci saranno differenze fra i due modelli.