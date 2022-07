OPPO Enco X2 arrivano in Italia con la promessa di offrire un audio da “sala di registrazione”

OPPO ha lanciato gli auricolari true wireless Enco X2. I nuovi auricolari sono di tipo in-ear, saranno disponibili in due colori classici (bianco e nero) e sono dotati del sistema acustico Super Dynamic Balance Enhanced Engine (SuperDBEE). La soluzione è stata sviluppata in collaborazione con l’azienda leader Dynaudio.

Gli auricolari presentano un peso di 4,7 g e sono anche certificati IP54, dunque a prova di polvere e impermeabili. Sono inoltre dotati di Bluetooth 5.2 e supportano sia la ricarica ultraveloce sia quella wireless Qi. Quando accoppiati con la custodia di ricarica, possono durare fino a 40 ore, mentre con la ricarica veloce, una carica di 5 minuti può fornire 2 ore di riproduzione musicale.

OPPO Enco X2: l’esperienza audio

Le OPPO Enco X2 sono dotate della certificazione Hi-Res Audio Wireless, del nuovissimo Low Latency High-Definition Audio Codec (LHDC) 4.0 e di una soluzione di cancellazione attiva del rumore (ANC) a frequenza ultra-larga, per garantire che il suono risulti sempre chiaro e senza contaminazione esterne.

Rispetto alla generazione precedente, gli auricolari presentano doppi driver coassiali, in cui l’unità dei bassi da 0,0095 mm adotta un sistema di vibrazione a ultrasuoni a bassa distorsione ultra-transiente, utilizzato insieme a un diaframma in polimero a cristalli liquidi (LCP) fuso in solvente dorato e bobine vocali DCAA da 0,033 mm ad alta precisione. Questa struttura risulta più leggera del 31%, con il diaframma LCP che offre una risposta istantanea ai transienti e distorsioni bassissime per un’esperienza di ascolto autentica e di alta qualità.

OPPO Enco X2 sono dotati del diaframma planare tipico di OPPO e presentano il tweeter planare Absolute Center Quad-Magnet, il quale non solo garantisce agli auricolari una gamma di frequenze più ampia del 100%, che può arrivare fino a 40 kHz, ma è anche in grado di fornire una prestazione degli alti a più alta risoluzione, per un audio ancora più chiaro.

L’audio di alta qualità richiede un convertitore digitale-analogico ad alte prestazioni, noto anche come DAC. Rispetto alla generazione precedente, OPPO Enco X2 presentano anche un’ottimizzazione della struttura del chip DAC nel System-On-Chip (SOC) e l’adozione di un induttore audio di qualità superiore che permette un aumento del 25% della spinta audio.

Gli auricolari supportano inoltre il nuovissimo protocollo di trasmissione LHDC 4.0, che garantisce una velocità di trasmissione e che permette agli utenti di godere di un’esperienza paragonabile alle cuffie Hi-Fi cablate.

OPPO Enco X2 dispone inoltre di Golden Sound, il culmine di due anni di innovazione e ricerca. Con soli cinque minuti di test, l’algoritmo intelligente crea un modello del canale uditivo dell’utente, fornendo un effetto audio che OPPO definisce come “simile a quello di uno studio di registrazione“.

La cancellazione del rumore

Ognuno degli auricolari dispone di due microfoni ad alto rapporto segnale-rumore con una cancellazione del rumore che può arrivare fino a 45dB e una gamma di frequenza fino a 4000Hz.

Per risolvere il problema del rumore del vento, le Enco X2 sono dotate di una rete metallica antivento capace di ridurre efficacemente il coefficiente di resistenza e di bloccare il vento di modo che non vada a impattare l’audio.

Prezzi e disponibilità

OPPO Enco X2 sono disponibili, nelle colorazioni White e Black al prezzo di 199,99 euro.