Oppo Find X2 sarà presentato il 22 febbraio

OPPO Find X2 sarà annunciato pochi giorni prima del MWC 2020 di Barcellona. Nel dettaglio, l’azienda cinese sta invitando la stampa a un evento il 22 febbraio in cui svelerà il suo prossimo top di gamma. Lo slogan della campagna pubblicitaria è “Uncover the Ultimate”, ovvero “Scopri l’ultimo”.

OPPO e Sony si sono nuovamente uniti per personalizzare un sensore di punta che si troverà all’interno del top di gamma. Sarà anche il primo a supportare la tecnologia PDAF omnidirezionale All Pixel fornendo prestazioni eccezionali in termini di sensibilità alla luce e messa a fuoco.

Con i suoi smartphone Reno, l’azienda si è concentrata sull’introduzioni di uno zoom ottico all’interno di uno smartphone come OPPO Reno 10X Zoom che ha mostrato lo scorso anno allo stesso evento.

Un altro importante focus andrà sul miglioramento della qualità e delle prestazioni dello schermo. Il predecessore era uno smartphone a tutto schermo con una fotocamera scorrevole motorizzata per la fotocamera frontale piuttosto rivoluzionario. Non mancherà ovviamente il supporto alle reti 5G attraverso il processore Qualcomm Snapdragon 865.