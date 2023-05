OPPO lancia l’Inspiration Challenge 2023 alla ricerca di soluzioni innovative

OPPO Research Institute, insieme ai partner globali Qualcomm Technologies, GSMA 5G IN, Amazon Web Services e LinkedIn, ha annunciato il lancio della OPPO Inspiration Challenge 2023 in occasione della Giornata Mondiale del Sorriso.

OPPO e i suoi partner mirano a dare vita a soluzioni nuove e innovative fornendo finanziamenti, supporto e opportunità di partnership.

“OPPO crede profondamente nell’idea di ‘innovazione virtuosa’. Mentre continuiamo a esplorare nuove tecnologie, ci impegniamo a farlo mettendo le persone al primo posto”, ha dichiarato il responsabile dell’Istituto di Ricerca OPPO. “Con questioni di rilevanza globale come la salute pubblica, la tecnologia accessibile e la protezione dell’ambiente, non potevamo fare affidamento solo sulle nostre forze per fornire soluzioni efficaci. Abbiamo quindi lanciato l’Inspiration Challenge per dare la possibilità agli innovatori di affrontare questi grandi problemi insieme a noi, utilizzando il potere della tecnologia e creando un mondo migliore per tutti.”

Le candidature

Le candidature per l’OPPO Inspiration Challenge 2023 verranno raccolte dall’8 maggio al 30 giugno, cui seguiranno tre eventi dimostrativi che si svolgeranno a Bangkok, Boston e Shenzhen all’inizio di agosto. I finalisti di ciascun evento dimostrativo saranno invitati a partecipare all’Inspiration Challenge Acceleration Camp e a incontrare i dirigenti e gli esperti tecnici di OPPO per rivedere le loro proposte prima dell’evento finale di fine agosto.

Tutte le proposte per l’OPPO Inspiration Challenge di quest’anno saranno valutate in base a quattro criteri: fattibilità, innovazione tecnologica, potenziale a lungo termine e valore sociale. Un totale di 15 proposte qualificate provenienti dagli eventi dimostrativi saranno selezionate come finaliste e le 5 migliori proposte vincitrici saranno selezionate nell’evento finale, ciascuna delle quali riceverà una sovvenzione di 50.000 dollari.

Ulteriori opportunità di partnership verranno offerte alle 45 migliori proposte a livello mondiale – composte dalle 15 migliori proposte di ogni evento dimostrativo – tra cui, ma non solo:

Opportunità di produzione e commercializzazione: verrà istituito un fondo di incubazione per un totale di 190.000 dollari , per co-sviluppare soluzioni destinate all’implementazione.

, per co-sviluppare soluzioni destinate all’implementazione. Opportunità di partnership strategica e di investimento.

Opportunità di presentarsi agli eventi tecnologici globali.

Possibilità di ricevere risorse cloud e supporto tecnico da Amazon Web Services.

Un futuro migliore

Durante l’OPPO Inspiration Challenge dello scorso anno, sono state raccolte 536 proposte da innovatori di tutto il mondo volte ad affrontare le sfide chiave della “Tecnologia accessibile” e della “Salute digitale“. Da allora OPPO ha collaborato con 18 di questi team per implementare ulteriormente le loro proposte e ne ha portate alcune su piattaforme globali come OPPO INNO DAY 2022 e il MWC 2023.

L’OPPO Inspiration Challenge 2023 si concentrerà sulle due categorie “Inspiration for People” e “Inspiration for Planet“: la prima riguarda le tecnologie, i prodotti e i servizi relativi alla salute digitale e alla tecnologia accessibile. La seconda, invece, è in linea con l’impegno di OPPO di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio nelle sue operazioni entro il 2050, e richiede soluzioni innovative relative alla protezione ambientale e allo sviluppo a basse emissioni di carbonio applicate all’elettronica di consumo. Include energia rinnovabile, materiali e imballaggi sostenibili, processi di produzione ecologici, riciclaggio dei prodotti elettronici e gestione digitale delle emissioni di carbonio.

Le candidature per la OPPO Inspiration Challenge 2023 saranno aperte dall’8 maggio al 30 giugno. Per saperne di più sul programma o per registrarsi, visitare la pagina web ufficiale all’indirizzo: https://www.oppo.com/en/proposal/.