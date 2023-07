OPPO K11 svelato ufficialmente in Cina, ecco i dettagli

OPPO ha presentato in Cina il suo nuovo modello della serie K: si tratta di Oppo K11. Andiamo a vedere tutte le caratteristiche e le sue specifiche.

OPPO K11 è dotato di un chipset Snapdragon 782G, accompagnato da un massimo di 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Frontalmente c’è uno schermo OLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Il foro della fotocamera frontale si trova invece in alto e ospita una lente da 16 Megapixel. Sotto lo schermo è presente un lettore di impronte digitali.

Sul retro, invece, OPPO K11 è dotato di una fotocamera principale da 50 Megapixel, assieme a una grandangolare ad 8 Megapixel e una macro da 2 Megapixel. Il sistema operativo del dispositivo sarà Android 13 con interfaccia ColorOS 13.1, mentre la batteria ha una capacità di 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida SuperVOOC a 100W. Ci saranno infine altoparlanti stereo con Dolby Atmos.

OPPO K11 è disponibile in tre varianti: 8/256GB al prezzo di 1.899 CNY (circa 240€), 12/256GB a 2.099 CNY (circa 265€) e la versione top di gamma 12/512GB al prezzo di 2.499 CNY (circa $320). Tutti questi in due colori, Shadow Gray e Glacier Blue. Le vendite in Cina inizieranno il 1° agosto, mentre i dettagli riguardanti i prezzi e la disponibilità internazionale devono ancora essere comunicati.