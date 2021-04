OPPO ha annuciato l’arrivo sul mercato italiano dei nuovi smartphone della famiglia Serie A, la lineup di fascia media del brand, che include tre modelli: OPPO A94 5G, OPPO A74 5G e OPPO A54 5G. Si tratta della gamma che rappresenta la vera “pancia del mercato” e dove la concorrenza è serratissima sia dal punto di vista del prezzo sia da quello della quantità di prodotti e brand presenti.

I dispositivi di OPPO si caratterizzano per un buon mix di design e prestazioni, presentano la connettività 5G, un comparto fotografico innovativo, batteria di lunga durata e ricarica rapida.

Vediamo nel dettaglio i nuovi modelli.

OPPO A94 5G

A94 presenta un display Super AMOLED FHD+ da 6,4’’ con rapporto schermo-corpo del 90,8%. È dotato di connettività 5G con tecnologia Smart 5G 3.0 che perette al telefono di raggiungere velocità di download e upload elevati. Lo smartphone è animato dal processore MediaTek 5G Dimensity 800U, che supporta la doppia modalità 5G SIM (NSA e SA) con frequenza fino a 2,4 GHz.

L’Antenna 360° 3.0 è ottimizzata per mantenere un segnale costante, indipendentemente da come si impugna lo smartphone, soprattutto quando si gioca in modalità orizzontale o si controllano le e-mail in modalità verticale. Inoltre, OPPO A94 5G è dotato della funzione Dual Network Channel che accelera la connessione collegandosi alla rete Wi-Fi e 4G/5G, particolarmente utile quando ci si trova in ​​un ambiente affollato in cui il segnale Wi-Fi è debole.

OPPO A94 5G integra una batteria da 4.310 mAh che garantisce una giornata di utilizzo intenso, e il sistema di ricarica rapida VOOC 30W che permette di ricaricare lo smartphone in soli 48 minuti. In più, con soli cinque minuti di ricarica, il telefono supporta due ore di riproduzione video o circa tre ore di conversazione.

Sul retro c’è una quadrupla fotocamera, che include un sensore principale da 48 Megapixel, un macro-grandangolare da 8 Megapixel, una Portrait Mono Camera da 2 Megapixel e una Macro Mono da 2 Megapixel, che è in grado di scattare foto con risoluzione fino a 108 Megapixel AI grazie alla tecnologia Ultra Clear Image. OPPO A94 5G supporta i video HDR e in 4K.

Sul telefono gira l’interfaccia ColorOS Efficiency 3.0, che propnone alcune interessanti funzioni soprattutto per le attività in multitasking o le sessioni di gaming. Con la modalità Game Focus Mode – ad esempio – si bloccano tutte le interruzioni, comprese le notifiche, così che l’utente possa immergersi completamente nel gioco. Inoltre, lo smartphone possiede anche la possibilità di abilitare le Bullet Notification da WhatsApp e Facebook in modo da poter continuare a tenere sotto controllo i propri social durante le sessioni di gaming, con un livello di distrazione minimo.

OPPO A74 5G e OPPO A54 5G

Entrambi i modelli offrono un display LCD Hyper-Color Screen da 6.49” con FHD punch-hole, con una frequenza di aggiornamento a 90Hz e una frequenza di campionamento tattile a 180Hz e sono alimentati dal processore Qualcomm Snapdragon 480 5G.

Gli smartphone integrano una batteria da 5.000mAh con un’autonomia di più di un giorno e mezzo. Entrambi i telefoni includono la funzione Battery Guard, che personalizza le velocità di ricarica in base alle abitudini degli utenti, soprattutto durante la notte in quanto l’applicazione ferma la ricarica quando arriva all’80% e riprende a caricare il restante 20% soltanto quando sarà mattina, garantendo che il telefono non si surriscaldi e si ricarichi in modo sicuro e intelligente. OPPO A54 include la ricarica rapida da 10W in confezione (supportata 18W) mentre OPPO A74 è integrato con ricarica rapida da 18W, che ricarica il telefono fino al 68% in soli 60 minuti.

Il comparto fotografico di OPPO A74 5G, disponibile anche in versione 4G, e OPPO 54 5G, supportato dall’AI, dispone di una fotocamera principale da 48 Megapixel, una grandangolare da 8 Megapixel, una monocromatica da 2 Megapixel e una macro da 2 Megapixel. La fotocamera principale utilizza algoritmi ad alta risoluzione che producono immagini 108 Megapixel (XHD Ultra Clear Image). Inoltre, entrambi i telefoni possiedono una fotocamera frontale da 16 Megapixel.

Prezzi, disponibilità e promo

OPPO ha previsto una speciale promozione di vendita – valida fino al 9 maggio – per tutti coloro che acquisteranno un modello della Serie A.

OPPO A94 5G, nella configurazione 8GB RAM+128GB, è disponibile su Amazon.it e nei negozi di elettronica di consumo al prezzo di 369,99 euro, nelle colorazioni Fluid Black e Cosmo Blue. Tutti coloro che acquisteranno lo smartphone entro il 9 maggio 2021, riceveranno inclusi nel prezzo OPPO Enco Air, per un valore commerciale di 99,00 euro.

OPPO A74 5G, nella configurazione 6GB+128 GB, è disponibile in esclusiva con TIM, a 299,99 euro nei colori Fluid Black e Fantastic Purple. Tutti coloro che acquisteranno lo smartphone presso i punti vendita autorizzati TIM entro il 9 maggio 2021, riceveranno inclusi nel prezzo OPPO Enco W11, per un valore commerciale di 99,00 euro.

OPPO A54 5G, infine, nella configurazione 4GB RAM+64GB, costerà 269,99 euro nei colori Fluid Black e Fantastic Purple. Coloro che acquisteranno lo smartphone entro il 9 maggio 2021, riceveranno inclusi nel prezzo OPPO W11, per un valore commerciale di 99,00 euro.