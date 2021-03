OPPO aggiunge due nuovi prodotti al suo ecosistema, che si sta completando rapidamente. Dopo aver presentato la linea di smartphone flagship Find X3 Series, l’azienda lancia due smartband, in versione Sport e Style.

OPPO Band Sport e OPPO Band Style sono dotate di funzionalità complete, fra le quali spiccano il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), attivo anche durante il sonno, e 12 modalità di allenamento.

I dispositivi offrono un display full-color AMOLED da 1,1 pollici e grande attenzione al design: la Band Sport è sportiva e casual, mentre Style è dedicata a un pubblico che ama moda ed eleganza. Nella confezione di vendita del modello Style sono inclusi due cinturini, gli utenti potranno così scegliere ogni giorno cosa indossare.

Come detto, una delle funzioni più ricercate negli ultimi mesi è il monitoraggio della percentuale di ossigeno del sangue, estremamente importante per conoscere il proprio stato di salute. La misura è qui resa possibile grazie al sensore ottico di ossigeno del sangue incorporato all’interno degli smartband. Ciò permette alle band di monitorare continuamente la saturazione di ossigeno nel sangue con una frequenza eseguita una volta al secondo per tutta la durata del sonno. Durante un ciclo di sonno della durata di 8 ore, le smartband effettuano un monitoraggio non-stop della SpO2 per 28.800 volte, misurando completamente la saturazione di ossigeno del fisico dell’utente.

Non manca il cardiofrequenzimetro particolarmente utile, oltre che nel corso di tutta la giornata, anche durante allenamenti ed esercizio fisico. A proposito di allenamento, i due dispositivi di OPPO hanno 12 modalità integrate, che comprendono fra le altre corsa, camminata, ciclismo, nuoto, badminton, cricket, yoga.

Il produttore ha anche lavorato ai quadranti delle band, offrendo più di 40 diversi design e stili per la personalizzazione. Inoltre, il cinturino dei fitness tracker è regolabile secondo le proprie esigenze e per un massimo comfort.

OPPO Band funzionano anche come estensione dello smartphone. È possibile ricevere le notifiche di messaggi e chiamate, controllare la riproduzione della musica e utilizzare la funzione “trova smartphone“. Sul piano della batteria, OPPO Band utilizzano un processore ad alte prestazioni e a basso consumo. Realizzato con una potente batteria da 100mAh, gli smartband possono essere caricati completamente in solo un’ora e mezza.

Disponibilità e prezzi

OPPO Band Sport sarà disponibile nella colorazione Black, mentre OPPO Band Style arriverà nelle colorazioni Black e Vanilla.

OPPO Band Sport e OPPO Band Style saranno disponibili in Italia nei prossimi giorni, su Amazon.it e nei negozi di elettronica di consumo, al prezzo di 49,90 euro e di 79,90 euro.