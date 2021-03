Oppo ha presentato la sua nuova gamma di prodotti flagship Find X3, che si articola in tre smartphone: Find X3 Pro, Find X3 Neo e Find X3 Lite. Con questi modelli il produttore cinese, in grande ascesa nel mondo e nel nostro Paese, punta alle prime posizioni del mercato. E lo fa con prodotti tutti dotati di connettività 5G, ricarica rapida, design premium e fotocamere evolute. Vediamo nel dettaglio i nuovi modelli e analizziamo le loro caratteristiche teniche. Inoltre, nel video che pubblichiamo in questa pagina, a cura di Ivan Paparella, vi mostriamo il primo unboxing del modello Find X3 Pro, con le nostre prime impressioni di utilizzo. Sempre in questa pagina, una gallery di alcuni scatti effettuati con il nuovo smartphone di OPPO. Ma procediamo con ordine…

OPPO Find X3 Pro

OPPO Find X3 Pro 5G è il modello top della serie: è il primo smartphone realizzato da OPPO in grado di catturare e riprodurre fedelmente le sfumature fino a 1 miliardo di colori, offre una quadrupla fotocamera, è animato dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm e ha un display Amoled da 6,7 pollici con risoluzione di 3.216×1.440 pixel, una densità di 525 ppi e un refresh rate di 120 Hz.

OPPO Find X3 Pro 5G utilizza un sistema di full-path Colour Management a 10 bit per acquisire, archiviare e visualizzare foto e video fino a 1 miliardo di colori.

E a proposito di foto, uno dei pezzi forti del nuovo smartphone OPPO è proprio la fotocamera: siamo in presenza di quattro ottiche: due da 50 Megapixel (wide e ultra wide) con sensore Sony IMX 766, una da 13 Megapixel (tele f/2.4 con zoom 20x) e una da 3 Megapixel (microlens). C’è un doppio sistema di stabilizzazione dell’immagine, ottica ed elettronice (OIS+EIS).

Nella parte frontale troviamo anche una selfie cam da 32 Megapixel, con apertura f/3.0.

Il dispositivo gira video in 4K fino a 60 fps e video in slow motion a 1080p (240 fps).

Find X3 Pro gira sull’interfaccia ColorOS 11.2 basata su Android 11 e ha una memoria Ram di 12 GB LPDD5 e 256 GB di spazio di archiviazione. Inoltre il telefono è dotato di doppio speaker stereo con Dolby Atmos, di connettività Nfc e vanta lo standard di protezione IP68.

Come sempre OPPO spingerà sull’evoluzione del suo sistema di ricarica VOOC: la batteria dello smartphone – da 4.500 mah – potrà essere infatti ricaricata con cavo a 65 W (ricaricandosi del 40% in dieci minuti circa) oppure con la AIRVOOC, una ricarica wireless da 30 W capace di completare una ricarica in 80 minuti. Infine c’è la reverse charge da 10 W per ricaricare con lo smartphone un altro telefono o un accessorio. Il telefono è dual Sim.

OPPO Find X3 Neo e Lite

OPPO Find X3 Neo ha un display da 6,55 pollici Oled con refresh rate a 90Hz e risoluzione di 2.400×1.080 pixel) e una densità di 402 ppi. Il dispositivo è mosso dal chipset Snapdragon 865. Rispetto al modello di punta, oltre che un display con una diagonale leggermente ridotta, dispone di una fotocamera con impostazioni ottiche un po’ differenti: ci sono infatti una lente da 50 Megapixel (ultragrandangolare), una da 16 Megapixel (ultra grandangolare), una da 13 Megapixel (tele) e una macro camera da 2 Megapixel.

Il sensore IMX766 di OPPO Find X3 Neo consente di sfruttare anche la messa a fuoco avanzata con una migliore velocità di messa a fuoco e precisione; il sensore attiva l’autofocus in tempo reale con la funzione Focus Tracking.

Inoltre, con Flash Snapshot, il pulsante di scatto della fotocamera attiva una funzione di messa a fuoco rapida che garantisce fotografie nitide e chiare.

OPPO Find X3 Lite

OPPO Find X3 Lite, infine, offre display da 6,4 pollici. Cambia anche il processore, che è lo Snapdragon 765, mentre la memoria è confermata a 12+256 GB. La configurazione della fotocamera comprende un obiettivo principale da 64 Megapixel, un’ottica ultra grandangolare da 8 Megapixel, una macro camera da 2 Megapixel e, infine, un sensore monocromatico da 2 Megapixel.

Il dispositivo è dotato di funzione particolarmente utile: si chiama Portrait AI Video, e permette di rilevare fino a 194 punti nodali del volto umano fornendo così specifici highlights sul soggetto ritratto. Inoltre, con otto strumenti personalizzabili, è possibile perfezionare ulteriormente i dettagli del ritratto a proprio piacimento.

Sul fronte della memoria ci sono 8 GB di Ram e 128 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 4.300 mAh, sempre con ricarica cablata a 65W.

Prezzi e disponibilità

Gli smartphone della gamma OPPO Find X3 saranno disponibili a partire dalle prossime settimane a questi prezzi:

OPPO Find X3 Pro 5G: 1.149,00 euro nei colori Gloss Black e Blue.

OPPO Find X3 Neo 5G: 799,00 euro nei colori Starlight Black e Galactic Silver.

OPPO Find X3 Lite 5G: 449,00 euro nei colori Galactic Silver, Astral Blue e Starry Black.

La promo di lancio

Fino al 30 aprile 2021 è possibile ricevere inclusi nel prezzo numerosi prodotti dell’ecosistema OPPO previo acquisto o preordine di uno degli smartphone della nuova serie: