Find X3 Pro: ecco come scatta il top di gamma di OPPO

Oppo ha presentato la sua nuova gamma flagship composta dai modelli Find X3 Pro 5G, Find X3 Neo 5G e Find X3 Lite 5G.

Tutti e tre i dispositivi si caratterizzano per un comparto fotocamera particolarmente evoluto, con quattro ottiche che, a seconda dei modelli, sono state configurate in maniera diversa.

La nostra redazione ha avuto la possibilità di scattare un po’ di foto con il modello Find X3 Pro, il top della nuova gamma. Abbiamo girato per Milano, sfruttando le prime giornate che ci hanno regalato il profumo della Primavera con in tasca lo smartphone di OPPO e cercando di utilizzare un po’ tutte le ottiche, dal grandandolo (wide e ultra wide) fino al tele con zoom, passando per la funzione macro.

I risultati li vedete qui di seguito, in un portfolio di scatti caratterizzati da colori saturi, luci ben bilanciate e contrasti accesi.

La fontana della nuova area Citylife fotografata con la lente wide

Lo stesso scatto con sensore ultra wide

La torre delle Generali con zoom 2x

Lo stesso soggetto ma con tele 5x ibrido

… e con zoom digitale 10x

Un fiore scattato in automatico. La fotocamera principale da 50 Megapixel al lavoro

…stesso fiore….stessa tipologia di scatto

In questa immagine è la funzionalità super macro a essere chiamata in causa

Un’immagine scattata in interni, in automatico

Stessa sequenza, ma in notturna, con lente wide….

…ultra wide

… e zoom 2x