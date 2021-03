Google Foto aggiunge un editor video direttamente nell’app

All’inizio di marzo, Google ha riferito di essere a lavoro per integrare un nuovo editor video in Google Foto. La società ha confermato che offrirà oltre 30 controlli avanzati che consentiranno agli utenti di modificare i propri video senza lasciare l’app o scaricarne una nuova dal Play Store.

Google non ha svelato quando l’editor sarà disponibile per gli utenti ma alcuni di questi hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento: Andrew C è stato il primo a pubblicare un breve video di 45 secondi dell’editor video sul suo account Twitter (@AndrewClarkin57).

I found a hidden feature in the March Feature Drop for Pixel, the long awaited video editor. @AndroidPolice @androidcentral @AndroidAuth pic.twitter.com/3U6l9sYktj — Andrew C (@AndrewClarkin57) March 10, 2021

Tra i principali strumenti ne troviamo alcuni per ritagliare le scene, applicare vari filtri, stabilizzare e persino cambiare la prospettiva.

Ci sono poi una miriade di altre impostazioni di regolazione che consentiranno agli utenti di regolare la luminosità, la saturazione, il contrasto e il calore dei video registrati. Tutto quello che si deve fare per modificare un video è toccare il pulsante Modifica per visualizzare la nuova interfaccia utente che darà la possibilità di effettuare diverse attività come ritaglio, aggiunta di filtri e regolazione del video. Un’altra scheda chiamata “Altro” include lo strumento Markup.

La scheda “Ritaglia” include diverse preimpostazioni di proporzioni che risultano utili durante il ritaglio del video. L’opzione “Gratuito” consente invece di ritagliare il video senza alcuna restrizione.

Ci sono altri due pulsanti che consentono di ruotare il video e modificare la prospettiva. C’è anche un pulsante “Ripristina” che consente di annullare tutte le modifiche.

La scheda “Regola” ospita vari strumenti che consentono di regolare le luci, il punto di bianco, il contrasto e la tonalità della pelle. Inoltre, è possibile utilizzare questa opzione per modificare la tinta, il calore, la saturazione, il punto di nero, le ombre e la luminosità.

Google implementerà il nuovo editor video sotto forma di un aggiornamento lato server. Avremo maggiori informazioni nelle prossime settimane.