CertiDeal: il prezzo del ricondizionato, la garanzia del nuovo

In un momento in cui l’ecologia e l’economia stanno diventando sempre più importanti nella vita quotidiana di tutti e nelle strategie di sviluppo economico post emergenza Covid-19, gli italiani si rivolgono sempre più all’acquisto di smartphone ricondizionati.

Ma concretamente che cos’è un ricondizionato? È un prodotto elettronico venduto dopo essere stato rimesso a nuovo e successivamente testato per garantirne un funzionamento pari al nuovo. Nonostante queste parole rassicuranti, è difficile per i venditori di questo settore guadagnare la fiducia dei consumatori.

Il modello CertiDeal: una vera competenza nel ricondizionamento

CertiDeal, start-up che gestisce tutta la filiera del ricondiazionamento dall’approviggionamento alla vendita finale, ha deciso di giocare la carta della qualità, offrendo degli smartphone sottoposti ad una doppia fase di test, seguendo un protocollo molto scrupoloso. Per fare questo, l’azienda ha deciso di portare la duplice veste di esperto del ricondizionamento e di portale di vendita attraverso il suo sito web certideal.it.

Il ricondizionamento di migliaia di telefoni viene effettuato ogni giorno nel laboratorio interno, al fine di soddisfare al meglio i vincoli di qualità che il marchio si è imposto. Il processo di approvazione è molto importante per il team di CertiDeal; contiene tre fasi essenziali: Verifica, Test, con non meno di 32 punti di controllo, e Certificazione. Ogni prodotto ricondizionato ha avuto un solo proprietario prima di essere rimesso a nuovo nel Certi-Lab: questa è la garanzia per i clienti di acquistare uno smartphone con la massima tranquillità sul sito di CertiDeal.

Prezzo e qualità

Anche se la qualità è il punto principale su cui un ricondizionatore di smartphone viene valutato dai suoi clienti, senza alcun dubbio, il prezzo di vendita gioca un ruolo importantissimo. La promessa di poter risparmiare fino al 70% rispetto al prezzo di un telefono nuovo, è anche un vantaggio considerevole, quando si acquistano dei rigenerati sul sito di CertiDeal. Non è più necessario pagare cifre enormi per avere l’ultimo smartphone! Da CertiDeal, lo specialista dello smartphone ricondizionato, prezzo basso non è sinonimo di bassa qualità.

Al contrario, offrendo una garanzia di 24 mesi sui prodotti ricondizionati e venduti sul proprio sito, CertiDeal garantisce una qualità ottima dei suoi dispositivi. Una garanzia che si allinea a quella offerta sui i prodotti nuovi, che offre una maggiore tranquillità al momento dell’acquisto e nella fase post-vendita.

Una promessa sulla qualità di cui CertiDeal è fiera. Un impegno costante a migliorare i processi e un implicazione nella transizione ecologica come lo testimoniano le due certificazioni ottenute, e rinnovate di anno in anno, quali la ISO14001 e la R2:2013, sulla gestione ed il riciclo dei rifiuti elettronici.