OPPO lancia l’IF Photography Awards 2023

OPPO ha lanciato l’IF Photography Awards 2023, un concorso di “fotografia mobile”mobile photography” che si conferma fra i più prestigiosi nell’ambito della fotografia realizzata con gli smartphone.

Otto categorie

Il concorso prevede otto diverse categorie a cui partecipare, tra cui The Distant View, Portrait, Night Scenery, Colors, Landscape, The Taste of Memories, Light & Shadow, e Chapters of a Life, create con l’obiettivo di ispirare la creatività degli utenti OPPO di tutto il mondo.

I premi di OPPO

L’OPPO Imagine IF Master of the Year (Golden Award) prevede un premio di 160.000 CNY (circa 20.000 euro), la partecipazione all’Hasselblad Image Training Camp e opportunità di partecipare a mostre fotografiche internazionali. Ci sono anche 4 premi d’argento dal valore di 60.000 CNY (circa 8.000 euro) e 10 premi di bronzo dal valore di 20.000 CNY oltre che opportunità di formazione e visibilità.

Inoltre, sono previste quattro menzioni d’onore in ognuna delle otto categorie, nonché premi per i Partner Channel Awards e i Monthly Activity Awards per dare spazio anche ad altri elaborati di grande ispirazione.

Giudici di fama mondiale

OPPO ha riunito una prestigiosa giuria composta da fotografi di fama mondiale che portano al concorso prospettive diverse e una vasta esperienza.

Tra questi c’è Alec Soth, uno dei più famosi artisti fotografici contemporanei e membro di Magnum Photos, Pete Lau, Senior Vice President e Chief Product Officer di OPPO, ad aggiungere il suo prezioso contributo, Tang Hui, uno dei migliori fotografi ritrattisti cinesi e Hasselblad Master. Anche Tina Signesdottir Hult, fotografa d’arte di fama internazionale e Hasselblad Master, sarà parte della giuria con la sua attenzione ai dettagli assieme anche a Wang Jianjun, fotografo paesaggista di spicco e membro della Chinese Photographers Association. Infine, anche Yin Chao, un importante fotografo di moda cinese e ambasciatore Hasselblad, contribuirà al processo selettivo grazie alla sua esperienza.

Come iscriversi

Le iscrizioni agli OPPO Imagine IF Photography Awards 2023 saranno aperte fino alle ore 02:00 del 25 luglio 2023 e possono essere effettuate attraverso il sito ufficiale di OPPO Imagine IF o i canali partner-500px.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web ufficiale degli OPPO Imagine IF Photography Awards all’indirizzo https://imagine-if.oppo.com/en/.