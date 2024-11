OPPO Pad 3 Pro: prestazioni elevate e integrazione AI

OPPO ha presentato il nuovo tablet OPPO Pad 3 Pro, insieme alla serie flagship OPPO Find X8, per un ecosistema integrato e funzionale. Alimentato dalla piattaforma Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, il dispositivo offre un display 3K da 12,1 pollici, otto altoparlanti stereo e strumenti avanzati basati sull’intelligenza artificiale, adatti a produttività, creatività e intrattenimento.

Esperienza AI potenziata e multitasking avanzato

Grazie al chipset, l’azienda promette per OPPO Pad 3 Pro prestazioni rapide ed efficienti, nonostante le funzionalità AI più complesse. La suite di strumenti AI include funzionalità come AI Eraser 2.0, che consente di rimuovere elementi indesiderati dalle foto, e AI Smart Image Matting, che isola i soggetti per composizioni rapide e personalizzate. L’AI ToolBox semplifica ulteriormente i flussi di lavoro, includendo strumenti come AI Speak per la lettura automatica dei testi, AI Summary per ridurre articoli in punti chiave, e AI Writer per generare contenuti testuali. La connettività avanzata tramite Auto Connect garantisce sincronizzazione fluida tra dispositivi, mentre la funzione Boundless View consente di lavorare su tre app contemporaneamente in modalità split-screen.

Intrattenimento e gaming immersivi

OPPO Pad 3 Pro è dotato di un display 3K ReadFit da 12,1 pollici con una luminosità di picco di 900 nits e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 144Hz. Grazie alla tecnologia Dolby Vision, il dispositivo offre colori vividi e dettagliati per un’esperienza visiva ottimale. L’audio è supportato da otto altoparlanti stereo certificati Hi-Res, con tecnologie come Holo Audio e OReality Audio, che personalizzano il suono per diversi contesti. Per il gaming, le tecnologie Trinity Engine e HyperBoost assicurano frame rate stabili e un’esperienza fluida, riducendo il lag. La batteria da 9.510 mAh offre fino a 40 giorni di standby, mentre la ricarica rapida SUPERVOOC a 67W consente una carica completa in soli 80 minuti.

Accessori per produttività avanzata

OPPO Pad 3 Pro supporta accessori come la OPPO Pencil 2 Pro, che offre 16.000 livelli di sensibilità alla pressione per una scrittura naturale, e la Smart Keyboard, che include funzionalità NFC per trasferimenti rapidi di file e opzioni cross-device come Screen Mirroring e App Relay.

Design sottile e portatile

Il dispositivo è realizzato con una finitura Starlit Blue, combinando eleganza e portabilità. Con uno spessore di soli 6,49 mm e un peso di 586 g, OPPO Pad 3 Pro è ideale per l’uso quotidiano, sia a casa che in movimento.

Prezzo e disponibilità

OPPO Pad 3 Pro è disponibile da oggi, 21 novembre 2024, esclusivamente su OPPO Store al prezzo di 599,99€. Per chi acquista entro il 31 dicembre, sono inclusi la Pencil 2 Pro e la Smart Keyboard, rendendo il dispositivo una scelta completa per chi cerca un tablet versatile e performante.