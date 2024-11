OPPO Enco Air4: cancellazione del rumore, qualità audio e lunga durata della batteria

OPPO ha lanciato i nuovi auricolari true wireless Enco Air4, progettati per offrire una combinazione di qualità audio, cancellazione attiva del rumore e autonomia estesa. Con un prezzo accessibile di 69,99€, questi auricolari rappresentano una scelta interessante per chi cerca comfort, prestazioni e resistenza.

Cancellazione del rumore e chiarezza nelle chiamate

Gli OPPO Enco Air4 offrono una cancellazione attiva del rumore fino a 32dB, pensata per ridurre i disturbi in ambienti rumorosi come metropolitane o strade trafficate. La funzionalità Dual-Mic AI Clear Call, potenziata da algoritmi di intelligenza artificiale, filtra i rumori ambientali e amplifica la voce durante le chiamate. Il design include anche una Modalità Trasparenza, utile per ascoltare i suoni esterni senza dover rimuovere gli auricolari, per garantire maggiore sicurezza in situazioni come attraversamenti stradali.

Qualità audio avanzata

Gli auricolari utilizzano driver con diaframma titanizzato da 12,4 mm, in grado di offrire bassi potenti, alti chiari e voci nitide. Con il supporto delle impostazioni Enco Master Equalizer accessibili tramite l’app HeyMelody, gli utenti possono scegliere tra preimpostazioni come Clear Vocals, Bass Boost e Original Sound. La tecnologia OPPO Alive Audio arricchisce l’esperienza sonora creando un effetto spaziale realistico, adatto sia alla musica che al gaming.

Batteria e connettività

La batteria degli OPPO Enco Air4 offre fino a 12 ore di ascolto con una singola carica e raggiunge un totale di 43 ore utilizzando la custodia. La ricarica rapida OPPO garantisce fino a 11 ore di autonomia con soli 10 minuti di carica. La tecnologia della batteria assicura una lunga durata, secondo il produttore manterrà oltre l’80% della capacità originale anche dopo 1.000 cicli di carica, ottenendo la certificazione TÜV Rheinland per la Salute della Batteria. La connettività è stabile e veloce grazie al Bluetooth 5.4, con una latenza ultra-bassa di 47 ms per sincronizzazione audio perfetta in giochi e video. Gli auricolari supportano connessioni simultanee con due dispositivi e il processo di accoppiamento è semplificato tramite Google Fast Pair per utenti Android.

Comfort e resistenza

Il design ergonomico e leggero, con un peso di soli 4,2 grammi per auricolare, assicura comfort anche per utilizzi prolungati. Disponibili nelle colorazioni Silky White e Fresh Mint, gli OPPO Enco Air4 presentano una certificazione IP55 per la resistenza a polvere e acqua, rendendoli adatti a sessioni di allenamento o condizioni atmosferiche avverse.

Prezzo e disponibilità

Gli OPPO Enco Air4 sono disponibili da oggi, 21 novembre 2024, su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori di tecnologia, al prezzo consigliato di 69,99€.