Oppo Find X8 Pro: fotocamere Hasselblad con doppio zoom periscopico e batteria infinita [recensione e video]

OPPO Find X8 Pro segna il ritorno dei flagship del produttore cinese dopo due anni di assenza dal mercato italiano. E, lo diciamo subito, è un ritorno in grande stile. L’ultimo top di gamma ad aver calcato le scene era infatti stato Find X5 Pro.

Ora, con il nuovo modello, Oppo porta sul mercato un dispositivo smartphone di fascia alta, che unisce innovazioni hardware e software a un design raffinato. Find X8 Pro, prima novità rispetto al passato (ma ce ne saranno tante) è mosso dal chipset MediaTek Dimensity 9400 (e non da uno Snapdragon), integra un avanzato sistema fotografico Hasselblad (con doppio zoom periscopico, una prima assoluta) e la nuova interfaccia software ColorOS 15.

C’è anche una super batteria, da quasi 6.000 mAh, che assicura un’autonomia eccezionalmente solida, permettendo un utilizzo “smodato” di tutte le funzioni senza il timore di rimanere a secco.

Lo smartphone è disponibile da oggi, 21 novembre, al prezzo di 1.199 euro in due colorazioni: Pearl White (bianco) e Space Black (nero).

Design di Find X8 Pro

Il design di OPPO Find X8 Pro combina materiali premium di qualità e conferma gli inconfondibili tratti di Cosmo Ring nella parte posteriore con le lenti posizionate però in posizione simmetrica. I vetri quadricurvi anteriore e posteriore, uniti al telaio in alluminio, creano un’estetica elegante ma assicurano nel contempo una presa confortevole. Il dispositivo presenta una struttura certificata IP68/IP69, resistente a polvere e immersioni fino a 1,5 metri per 30 minuti. Il pattern perlato della variante Pearl White aggiunge un tocco distintivo. La cornice ultrasottile ha uno spessore di soli 1.9 mm in tutto il suo perimetro così migliorare l’estetica e l’ergonomia senza sacrificare l’integrità strutturale.

Fra le mani, il telefono si dimostra solido e mai scivoloso. La sensazione che trasmettono i materiali sono quelle di un telefono di chiara classe premium. Forme, profili e soluzioni hardware ci sono piaciute molto. Il telefono pesa 125 grammi e ha uno spessore di 8,24 millimetri.

Il display di Oppo Find X8 Pro

Find X8 Pro è dotato di un display AMOLED da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Lo schermo può raggiungere una luminosità di picco di 1.600 nit, mentre in modalità HDR arriva fino a 4500 nit, assicurando una visibilità ottimale in tutte le condizioni di luce.

La tecnologia Ultra HDR ProXDR offre colori vividi e un alto contrasto. L’uso del PWM ad alta frequenza e la certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort 4.0 riducono l’affaticamento visivo, supportando un uso prolungato del telefono senza stancare gli occhi.

Lo schermo è indubbiamente ampio e la sua leggibilità perfetta anche se colpito direttamente dalla luce. La curvatura, lo sappiamo, apre sempre dibattiti in cui ci sono sostenitori e oppositori. Noi siamo fra i primi. La matita del designer ha saputo mixare una giusta dose di eleganza e funzionalità nell’appeal tattile.

L’hardware

Sotto la scocca, OPPO Find X8 Pro è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 9400, un chipset a 3 nm che offre un incremento del 35% nelle prestazioni della CPU e del 41% nella GPU rispetto alla generazione precedente. Si tratta di una novità, perché i precedenti flagship della serie Find X avevano sempre attinto al catalogo di Qualcomm.

Tuttavia, il chipset sorprende positivamente, perché assicura buona potenza con consumi energetici bassi e, soprattutto, ha dimostrato, nel corso della nostra prova, di non scaldare praticamente mai, anche se sotto stress con l’utilizzo di più applicazioni in contemporanea.

Le tecnologie di dissipazione termica, come la camera di vapore e il gel termoconduttivo, hanno dimostrato di funzionare molto bene, anche in presenza di carichi elevati.

La connettività è migliorata grazie all’AI LinkBoost, che utilizza 20 antenne per garantire una connessione affidabile anche in ambienti congestionati, rendendolo ideale per gaming e streaming.

Lo smartphone ha 16 GB di Ram e 512 GB di spazio di archiviazione, ma permette di allocare Ram aggiuntiva (prendendola dalla memoria di archiviazione) per potenziare il telefono nel caso di bisogno (si possono aggiungere fino a 12 GB di Ram, ai 16 GB di partenza, portandoli fino a 28 GB).

Sul fianco sinistro del Find X8 c’è un alert slider: una soluzione tanto semplice quanto efficace, per switchare manualmente dalla suoneria, alla vibrazione fino all’esclusione della suoneria.

UI Experience

Il Find X8 Pro introduce la ColorOS 15 (qui il nostro approfondimento), basata su Android 15, che enfatizza fluidità e personalizzazione.

Si tratta ormai di un vero e proprio sistema operativo con oltre 800 elementi visivi riprogettati, nuove funzionalità AI come l’AI ToolBox e strumenti di editing avanzati come AI Eraser (per cancellare oggetti o intrusi dalle foto), Aumenta Nitidezza AI, e Rimuovi Riflessi AI (per eliminare il classico effetto che si ottiene quando ad esempio di fotografa da un vetro o da un finestrino). Funzioni divertenti da utilizzare e che ci sentiamo di promuovere a pienti voti.

Le prestazioni del software beneficiano del Luminous Rendering Engine, che migliora la risposta al tocco e la stabilità generale. Inoltre, l’aggiornamento garantito per sei anni di patch di sicurezza sottolinea l’impegno di OPPO per la longevità del dispositivo.

Le operazioni sono sempre fluide, la risposta del telefono immediata a qualsiasi sollecitazione, l’esperienza di utilizzo è ai massimi livelli.

La fotocamera di Find X8 Pro

Il sistema Hasselblad Master Camera del Find X8 Pro è una delle chicche più esclusive di questo modello. Per la prima volta su uno smartphone troviamo due zoom periscopici.

Lo smartphone offre quattro sensori posteriori da 50 Megapixel, con due fotocamere periscopiche da 75 mm e 135 mm e un sensore Sony LYT600 per scatti dettagliati anche in condizioni di scarsa luce, una luminosa wide da 23 mm (f/1.6) e una ultra wide da 15 mm.

Le modalità avanzate, come Ritratto Hasselblad e AI Telescope Zoom fino a 120x, offrono flessibilità creativa. La registrazione video Dolby Vision HDR in 4K a 60 fps su tutte le fotocamere garantisce qualità cinematografica sia per riprese professionali che per utenti casual.

Con il Quick Button, inoltre, è possibile scattare in maniera immediata ogni qual volta una scena catturerà la nostra immaginazione. Basta un doppio click e, in 0,4 secondi, il dispositivo sarà pronto scattare. Il pulsante è anche sensibile al tocco, quindi si può sfiorare anche solo per fare zoom in e zoom out.

Dal punto di vista hardware Oppo ha anche ridotto in modo considerevole il “bump” della fotocamera che ora sporge di soli 3,58 mm dal resto della scocca, rendendo il telefono più armonico e, soprattutto, più stabil equando appoggiato su un tavolo.

Come su Reno 12 Pro, Oppo mette a disposizione AI Studio, un’app che attinge a piene mani al supporto dell’intelligenza artificiale via Cloud, per abbellire i ritratti. In pratica, AI Studio prevede alcuni scenari e ambientazioni (che nel tempo sono stati costantemente aggiornati e arricchiti) sia per i singoli sia per le coppie. Si sceglie l’ambientazione preferita, si carica un proprio ritratto, e l’applicazione lo lavorerà per qualche secondo, restituendocelo come fosse una foto professionale.

Il sistema di scatto, risulta molto versatile, riesce infatti, a sostituire il concetto di corredo fotografico, mettendo a disposizione tutte le focali necessarie per un’esperienza fotografica completa. Anche in ambito ritrattistica, c’è la possibilità di utilizzare ben quattro focali (1x, 2x, 3x e 6x) per innalzare la cifra artistica delle immagini.

All’atto pratico, Oppo Find X8 Pro, regala scatti di qualità, anche in scarse condizioni di luce, il merito va ascritto a sensori di generose dimensioni e anche una gestione degli algoritmi e della AI di alto livello.

Buona anche la sezione selfie, anche se la resa appare meno brillante in condizioni di luce debole.

L’audio dello smartphone

Il Find X8 Pro supporta il Dolby Atmos e offre un’esperienza audio ottimizzata per contenuti multimediali e gaming. Il sistema stereo bilanciato garantisce una qualità audio chiara e immersiva, adatta anche a chiamate in vivavoce in ambienti rumorosi.

Ottimo l’audio delle conversazioni (anche in presenza di rumori di fondo o di vento), robusto il viva voce, che siamo, riusciti a utilizzare senza problemi anche durante alcuni spostamenti in auto, senza collegarlo al sistema della vettura. Lo speaker è stereo.

Batteria

La batteria da 5.910mAh (al silicio carbonio) assicura un’ottima autonomia ed è supportata da tecnologie avanzate come la ricarica rapida da 80W SUPERVOOCTM e la ricarica wireless da 50W AIRVOOCTM. Con la custodia OPPO Mag Charge, è possibile sfruttare la ricarica magnetica senza compromessi sulla velocità. Il miglioramento dell’efficienza energetica del chipset Dimensity 9400 si traduce in una gestione ottimale del consumo per attività quotidiane e intense.

Nel quotidiano, ce l’abbiamo messa tutta, ma non siamo mai riusciti a scaricare fino in fondo il telefono nonostante un utilizzo “estremo” delle funzioni maggiormente energivore. Un plauso a OPPO per essere riuscita a integrare tanta potenza, pur mantenendo peso e profilo ai minimi termini.

Gli Awards di Cellulare Magazine

Oppo Find X8 Pro si aggiudica quattro Awards di Cellulare Magazine: il Design Award per le forme eleganti, oltre che per il peso e lo spessore ridotti e i materiali utilizzati; Photo Award premia sia la versatilità dello schema delle fotocamere sia gli eccellenti risultati restituiti dalle diverse ottiche. Il Display Award è un riconoscimento alla brillantezza e alla leggibilità ma anche alla tecnologia integrate per preservare la vista. Infine, il Hi-tech Award è invece un riconoscimento complessivo per le soluzioni integrate nello smartphone, con un particolare riferimento al supporto dell’intelligenza artificiale, che permea un po’ tutte le sezioni dello smarpthone.

Disponibilità, colori e prezzi

A partire da oggi, OPPO Find X8 Pro è disponibile su OPPO Store e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici al prezzo consigliato al pubblico di 1199,99 eurto nelle colorazioni Pearl White e Space Black.

A tutti coloro che effettueranno l’acquisto entro il 31 dicembre di Find X8 Pro saranno garantiti anche 12 mesi di garanzia aggiuntiva. Inoltre, per celebrare il lancio, dal 21 novembre al 31 dicembre, coloro che acquisteranno Oppo Find X8 Pro su Oppo Store riceveranno compreso nel prezzo, in bundle, Oppo Watch X.

Il giudizio di Cellulare Magazine: OPPO Find X8 Pro

Oppo Find X8 Pro segna il ritorno del produttore cinese nell’arena degli smartphone flagship. E ci viene da dire che l’attesa di due anni non è stata vana. Lo smartphone, infatti, è bello dal punto di vista estetico, ha un hardware super performante e arricchito da una corposa dote di soluzioni di intelligenza artificiale. Integra una batteria che non si scarica mai (e che comunque può essere ricaricata velocemente), un pacchetto fotocamere versatili ingegnerizzate in partnership con Hasselblad, un processore che sa dosare potenza ed efficienza e acuni dettagli che migliorano nettamente l’esperienza d’uso, come ad esempio il nuovo schema dell’antenna. Difficile davvero trovare qualche difetto. È la conferma della capacità di innovazione di Oppo che ha attinto ai suoi laboratori di ricerca e sviluppo per consegnare al mercato uno smartphone davvero ben riuscito, completo, potente e, cosa non scontata, in grado di trasmettere emozioni a chi lo utilizza. Insomma Oppo ha fatto centro.

PRO Processore potente ma sempre ben bilanciato

Processore potente ma sempre ben bilanciato Batteria potente e ricarica rapida da 80W

Batteria potente e ricarica rapida da 80W Utili funzioni di intelligenza artificiale

CONTRO non c’è il jack audio da 3,5mm

non c’è il jack audio da 3,5mm manca l’espansione di memoria

manca l’espansione di memoria Niente carica batteria né cover in confezione