OPPO introduce le funzionalità AI di ColorOS 15 grazie a Google

OPPO ha annunciato l’integrazione di nuove funzionalità di intelligenza artificiale all’interno di ColorOS 15, grazie alla collaborazione con Google. Tra le novità principali, troviamo Google Gemini e Circle to Search con Google. ColorOS 15, con le sue funzionalità AI avanzate di Google, sarà disponibile con il lancio della nuova serie OPPO Find X8.

Miglioramento della produttività con l’AI di Google

ColorOS 15 sfrutta le capacità dell’AI di Google per fornire strumenti utili per la gestione dei contenuti. I modelli Google Gemini consentono di rielaborare e perfezionare i contenuti su OPPO Notes e Documents in tempi molto brevi. La funzione AI Recording Summary elabora automaticamente le registrazioni vocali, creando sintesi accurate e di qualità, ideali per riunioni e altri contesti, riducendo così il tempo richiesto per queste attività. Nicole Zhang, General Manager of AI Product di OPPO, ha dichiarato che l’obiettivo di ColorOS è sempre stato quello di creare un’esperienza intuitiva e collaborativa, e che l’integrazione di Google Gemini 1.5 Pro e 1.5 Flash rappresenta un progresso significativo nel migliorare la produttività degli utenti.

Google Gemini e Circle to Search su ColorOS 15

Con ColorOS 15 arriva anche la funzione Circle to Search con Google, che consente agli utenti di effettuare ricerche sul contenuto del display semplicemente tenendo premuto il tasto home o la barra di navigazione, senza necessità di passare a un’altra applicazione. L’aggiornamento include anche l’app Google Gemini, che offre la possibilità di interagire con Gemini, l’assistente AI di Google. L’app aiuta gli utenti a scrivere, imparare, pianificare e affrontare diverse attività, fornendo supporto per migliorare la produttività e semplificare la gestione quotidiana. Con la funzione Live, Gemini supporta il brainstorming, semplifica concetti complessi e offre assistenza per prepararsi a eventi o compiti importanti.