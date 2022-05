OPPO promuove l’innovazione con il Research Institute Innovation Accelerator

OPPO ha annunciato la nascita del Research Institute Innovation Accelerator per supportare gli imprenditori e i professionisti della tecnologia nel dare vita a soluzioni innovative e creare insieme un futuro migliore, sulla base della brand proposition “Inspiration Ahead”.

L’Innovation Accelerator è un progetto organizzato dall’OPPO Research Institute in partnership con Microsoft for Startups e il programma mira a incoraggiare tutti gli innovatori tecnologici a risolvere alcuni dei problemi più urgenti che l’umanità deve affrontare.

Incentrato sul tema “Virtuous Innovation”, attraverso questo programma OPPO è alla ricerca di progetti che possano svilupparsi all’interno di due ambiti principali: tecnologia accessibile e salute digitale. Le proposte presentate da diversi team o da singoli partecipanti verranno sottoposte a un processo di valutazione che porterà a selezionare fino a dieci proposte vincitrici. Queste ultime riceveranno una sovvenzione di 46.000 dollari ciascuna, nonché ulteriori opportunità di investimento, supporto tecnico, partnership commerciali e di ricerca e attività di promozione in occasione di eventi globali.

“OPPO crede profondamente nell’idea di ‘Virtuous Innovation’ e nella ricerca costante di nuove tecnologie, impegnandoci a fare in modo che esse mettano le persone al primo posto. Attraverso la tecnologia, stiamo cercando di risolvere alcuni dei maggiori problemi che l’umanità si trova ad affrontare, per poter creare un mondo migliore per tutti”, dichiara Levin Liu, Vice President and Head of the OPPO Research Institute. “Considerando la gravità di alcuni problemi attuali, quali l’invecchiamento della popolazione, la scarsa salute pubblica e il divario digitale che aumentano di giorno in giorno, non potevamo fare affidamento solo sui nostri sforzi per fornire soluzioni efficaci. Abbiamo quindi avviato l’Innovation Accelerator per dare la possibilità agli innovatori che la pensano allo stesso modo di risolvere questi problemi insieme a noi, utilizzando la potenza della tecnologia.”