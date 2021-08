Oppo Reno 6 Series: svelati i primi dettagli. Punterà su immagini e ritratti

Cresce l’attesa per il lancio di OPPO Reno 6 Series, che avverrà il 9 settembre. E, in avvicinamento alla data della presentazione ufficiale OPPO ha svelato ufficialmente alcuni dettagli dei dispositivi della nuova gamma, caratterizzata da un’innovativa tecnologia AI per i video-ritratti.

L’evento sarà trasmesso in streaming sui canali YouTube, Facebook e Twitter di OPPO il 9 settembre alle ore 10.30, direttamente dalla Fondazione Louis Vuitton di Parigi . Ma in attesa della vernice ufficiale, il produttoer cinese ha messo a disposizione una landing page dedicata per scoprire un po’ di segreti dei nuovi smartphone.

La OPPO Reno 6 Series punterà dunque sulle qualità imaging, sempre più importanti nella scelta del consumatore, dando il via a un nuovo modo di creare video-ritratti attraverso il supporto AI e consentendo ai creatori digitali di esprimere al meglio le loro emozioni.

Oltre alla pioneristica fotocamera che, supportata dall’intelligenza artificiale, migliora la resa dei video-ritratti, la OPPO Reno6 Series disporrà anche della tecnologia proprietaria OPPO Glow, che regala una finitura elegante al design dei dispositivi. Inoltre, grazie a una migliore durata della batteria e delle prestazioni generali, la nuova line-up migliora le attività quotidiane, garantendo l’iconica affidabilità dei device del brand e tutta la comodità della ricarica veloce.