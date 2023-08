OPPO Reno10 Pro premiato dall’EISA come Consumer Smartphone dell’anno

OPPO Reno10 Pro è stato premiato con l’EISA CONSUMER SMARTPHONE 2023-2024. Il riconoscimento è stato assegnato dalla Expert Imaging and Sound Association (EISA), una coalizione di 59 tra le più importanti istituzioni di elettronica di consumo del mondo.

Bingo Liu, Presidente di OPPO Europe, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di ricevere il premio EISA per OPPO Reno10 Pro, uno degli ultimi prodotti che abbiamo lanciato sul mercato europeo. Vincere questo prestigioso riconoscimento per il quarto anno consecutivo dimostra il nostro impegno nel creare dispositivi capaci di soddisfare perfettamente le esigenze dei consumatori. Ereditando l’iconico design e le eccezionali capacità di imaging della serie Reno, OPPO Reno10 Pro vuole garantire un’esperienza nella creazione di ritratti di livello superiore. È un onore essere riconosciuti per i nostri sforzi nel dare ai nostri utenti la possibilità di cogliere ogni momento prezioso grazie alla nostra innovazione”.

Paul Miller, Presidente di EISA, ha aggiunto: “Con il suo schermo curvo OLED con refresh rate a 120Hz, OPPO Reno10 stupisce garantendo un’esperienza di visualizzazione vivida e fluida. Inoltre, è equipaggiato con un processore Snapdragon 778G e una generosa RAM da 12 GB, che consente di ottenere prestazioni straordinarie in grado di gestire le applicazioni e i giochi più impegnativi. Per quanto riguarda l’alimentazione, vanta una batteria da 4600 mAh che può essere ricaricata completamente in pochi minuti tramite la ricarica rapida da 80 W di OPPO. Reno10 Pro sorprende anche per il suo sistema a tripla fotocamera: una fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, oltre a teleobiettivi da 32MP e lenti ultra-wide da 8MP, che offrono la flessibilità necessaria per catturare foto e video straordinari in qualsiasi situazione. OPPO ha realizzato uno smartphone per i consumatori di ultima generazione, che unisce bellezza, velocità e versatilità”.

Reno10 Pro: bene le vendite

Come nuovo membro della famiglia Portrait Expert, OPPO Reno10 Pro prosegue l’impegno nel fornire un’esperienza di scatto all’avanguardia, consolidando la sua reputazione di smartphone ideale per tutti coloro che ricercano ritratti professionali in qualsiasi situazione. Il modello è stato lanciato in Europa a luglio 2023 e ha superato il suo predecessore nelle prime due settimane di vendita. Durante l’estate, OPPO Italia ha previsto delle promozioni vantaggiose legate all’acquisto di OPPO Reno10 Pro: fino al 31 Agosto su OPPO Store, sarà attiva la promo nazionale con la quale sarà possibile acquistare OPPO Reno 10 Pro 5G in bundle con OPPO Enco Air 3 Pro, OPPO Band 2, una cover protettiva e la garanzia di 6 mesi sullo schermo a 649,99€. Nello stesso periodo, OPPO Reno10 Pro 5G è acquistabile su Amazon in bundle con un supporto per l’auto al prezzo consigliato di 649,99€ e presso i principali rivenditori di telefonia in abbinata con OPPO Enco Air 3 Pro, OPPO Band 2 e una cover al prezzo consigliato di 649,99€.