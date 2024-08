OPPO Reno12 Pro si aggiudica il premio EISA AI Smartphone 2024-25

OPPO è da poco protagonista del premio EISA AI Smartphone 2024-25, per OPPO Reno12 Pro. Il riconoscimento è stato conferito dalla Expert Imaging and Sound Association (EISA), una coalizione che riunisce 56 delle più rispettate istituzioni internazionali nel campo dell’elettronica di consumo.

Le dichiarazioni di OPPO e EISA

Bingo Liu, CEO di OPPO Europe, ha commentato: “Siamo onorati di essere riconosciuti per il nostro impegno nell’accelerare l’adozione dei telefoni AI in Europa. Quest’anno, OPPO ha intensificato i propri sforzi per rendere la tecnologia AI accessibile a un pubblico sempre più ampio, andando oltre i soli dispositivi di fascia alta. Il Reno12 Pro, insieme agli altri modelli della Serie Reno12, è stato progettato con una serie di funzionalità AI pensate per migliorare l’efficienza e la creatività nella vita quotidiana. La vittoria del prestigioso premio EISA per il quinto anno consecutivo evidenzia il nostro costante impegno nel creare dispositivi che rispondano perfettamente alle esigenze dei consumatori europei.”

Paul Miller, Presidente di EISA, ha aggiunto: “L’OPPO Reno12 Pro si distingue per le sue avanzate capacità AI in vari ambiti . L’AI Eraser 2.0 elimina facilmente oggetti indesiderati dalle foto, garantendo immagini pulite e professionali, mentre l’AI Clear Face ottimizza le foto di gruppo, aumentando la nitidezza e riducendo la distorsione, mettendo in risalto ogni volto. L’AI LinkBoost garantisce una connessione senza interruzioni anche in ambienti con segnale debole, migliorando l’esperienza online degli utenti. Inoltre, il Reno12 Pro offre un display AMOLED da 6,7 pollici, un potente processore MediaTek Dimensity 7300-Energy e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida, rendendolo un dispositivo completo sia per gli appassionati di AI che per chi cerca uno smartphone versatile e performante per l’uso quotidiano”.

L’impegno di OPPO

Nell’ultima decade il brand ha depositato più di 5.000 brevetti in tecnologie di Intelligenza Artificiale. Il 70% circa è pensato per l’Imaging AI. Inoltre, l’azienda collabora con Google e Microsoft per esperienze di IA ancora più avanzate e basate su un’architettura ibrida, tra dispositivo e cloud. L’obiettivo di OPPO è di portare l’AI generativa a circa 50 milioni di utenti in tutto il mondo. Finfe, solo su OPPO Store e fino al 26 agosto, sono attive le promo con le quali è possibile acquistare OPPO Reno12 Pro in bundle con OPPO Enco X3i o, in alternativa, con OPPO Enco X Black e OPPO 80W SUPERVOOC White a 549,99 €. Un’altra promo permette di acquistare OPPO Reno12 Pro in bundle con OPPO Watch X Platinum Black e OPPO 80W SUPERVOOC White a 699,99€.