OPPO Summer Promo continua fino al 31 luglio

Sarà estesa fino al 31 luglio OPPO Summer Pro, la speciale promozione sui prodotti dell’azienda cinese acquistabili su OPPO Store.

Si parte con la serie flagship OPPO Find X5, composta da tre modelli di smartphone: OPPO Find X5 Pro a 799,00€, OPPO Find X5 a 549,00€ e OPPO Find X5 Lite a 349,99€.

Non possono mancare prezzi vantaggiosi anche sulla serie Reno8, nota per essere Portrait Expert, ideale per gli amanti del ritratto: nello specifico, OPPO Reno8 Pro è disponibile a 599,99€, Reno8 è acquistabile a 399,99€ e, infine, Reno8 Lite a 289,00€.

Sconti anche per OPPO Pad Air, il versatile tablet dell’azienda, perfetto sia per l’intrattenimento sia per la produttività, grazie al suo display 2K Eye-Care certificato da Tüv Rheinland che garantisce il comfort degli occhi con la riduzione dell’emissione di luce blu. Il dispositvo è scontato a 199,99€ per la versione 4+64GB e a 229,99€ per la versione 4+128GB.

Ma non è tutto: all’acquisto di uno smartphone saranno applicati degli sconti speciali anche su device IoT e accessori.

Ad esempio, al prezzo di 14,99€ sarà possibile acquistare gli auricolari OPPO Enco Buds2, mentre OPPO Band2 è disponibile al prezzo scontato di 39,99€.

OPPO Summer Promo è l’occasione ideale per rendere l’estate ancora più smart grazie ai dispositivi dell’ecosistema OPPO; dagli smartphone ai dispositivi IoT, solo su OPPO Store è possibile usufruire di sconti vantaggiosi per acquistare l’alleato perfetto per la propria estate.