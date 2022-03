Paolo Bruschi è il nuovo Sales Director di Xiaomi

Paolo Bruschi entra in Xiaomi con il ruolo di Sales Director di Xiaomi Italia e con la responsabilità di sostenere la crescita dell’azienda in termini di market share.

L’annuncio, a pochi giorni dal lancio degli smartphone della nuova Serie 12, si inserisce all’interno della strategia dell’azienda di accrescere la posizione di Xiaomi sul mercato italiano, rinnovando la propria capacità di avvicinare i consumatori all’ampio ecosistema di prodotti Xiaomi Smart Life.

Forte della sua esperienza, di oltre 15 anni, in importanti aziende che operano nel settore delle telecomunicazioni, nonchè della profonda conoscenza del settore, Bruschi guiderà un team di professionisti che contribuirà all’espansione e allo sviluppo del brand Xiaomi a livello locale.

Laureato in Ingegneria Elettronica all’Università ‘La Sapienza’ di Roma, inizia il suo percorso professionale nel team marketing di TIM per poi trasferirsi a Milano e iniziare un’esperienza in 3 Italia come Responsabile dei prodotti di comunicazione e dei primi servizi internet in mobilità.

Nel 2009 entra in Samsung Electronics Italia, prima come Account Manager per TIM arrivando poi nel 2019 a ottenere l’incarico di Head of Operator Sales, coordinando le vendite su tutto il canale Operatori in Italia.

Ricoprendo negli anni posizioni di crescente responsabilità, Bruschi è sempre stato fortemente orientato al business e allo sviluppo di strategie innovative che incontrassero il favore dei consumatori. Con la nuova nomina di Sales Director, riporta direttamente a Leonardo Liu – General Manager di Xiaomi Italia e guida un team appassionato, sempre pronto a rispondere alle sfide di un mercato in continua evoluzione.

“Ho accolto con entusiasmo questa nuova sfida professionale in Xiaomi Italia poiché ritengo sia un’azienda con un potenziale enorme che in meno di quattro anni ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per ambire alla posizione di leader di mercato” – afferma Paolo Bruschi, Sales Director di Xiaomi Italia. “Sono orgoglioso di poter guidare un team fortemente orientato al raggiungimento di nuovi obiettivi di business e sono certo che insieme raggiungeremo traguardi importanti”.

A Paolo Bruschi va il nostro in bocca al lupo e gli auguri di buon lavoro.