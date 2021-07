Petal Maps si aggiorna e diventa compatibile con Huawei Watch 3

Huawei ha annunciato il nuovo aggiornamento di Petal Maps con tante nuove funzioni incluse, prima fra tutte la compatibilità con la serie Huawei Watch 3.

Il servizio di navigazione di Huawei è arrivato alla versione 1.9, che vanta di funzionalità pensate per aiutare gli utenti in un mondo post pandemia. Ecco le parole di Alessandro Sironi, Head of Marketing & Communications di Huawei Italia:

“L’aggiornamento di Petal Maps non poteva arrivare in un momento migliore. Grazie alla tecnologia di HUAWEI Watch 3 e al sistema di navigazione migliorato di Petal Maps, gli utenti potranno viaggiare nella propria quotidianità con la massima facilità – anche in assenza dello smartphone.”

L’applicazione permette agli utenti di impostare una mappa per il tragitto giornaliero consentendo di controllare rapidamente il tempo di percorrenza. Si possono inoltre verificare le condizioni meteo relative al tragitto, consultare una mappa satellitare ad altra risoluzione e visualizzare il traffico in tempo reale.

Petal Maps è stato lanciato ad ottobre dello scorso anno, e ha accumulato da allora più di 2,7 milioni di download solamente in Europa. La nuova versione è disponibile sia su Google Play che su App Gallery, e si può scaricare su tutti i dispositivi Android compresa la serie Huawei Watch 3.