Pete Lau svela il design ufficiale di OnePlus 8

Oggi, OnePlus ha pubblicato un video su YouTube permettendoci di dare uno sguardo più ravvicinato al design di OnePlus 8 e alla colorazione Glacial Green. La clip conferma la combinazione del pulsante di accensione dei dispositivi precedenti, il display curvo e l’assenza del jack da 3.5mm

In occasione della pubblicazione del video, il CEO Pete Lau ha anche scritto un intervento sul forum ufficiale per rivelare alcune curiosità come ad esempio l’utilizzo del vetro smerigliato opaco di quinta generazione per il retro della serie OnePlus 8. Lau afferma che l’azienda ha sperimentato oltre 300 combinazioni di colori e texture per adattarsi al retro del vetro.

Confermato anche il nome Glacial Green per l’opzione di colore che potete vedere nel video che richiama “sentimenti freschi, ecologici, naturali e giovanili”.

Pete Lau Founder and CEO of OnePlus racconta che con la OnePlus Serie 8 sono riusciti a ottenere la quinta generazione di matte-frosted glass utilizzando un nuovo processo di fabbricazione. Il miglior CMF di OnePlus visto fino a oggi. Un concetto essenziale nel processo di produzione del vetro matte-frosted è il grado di haze, ovvero una sensazione che ricorda la foschia e una naturale consistenza. Maggiore è il grado di haze, più fine è la trama smerigliata e più delicata sarà la sensazione al tatto del materiale. E più delicata è la trama, meno probabile è che le impronte digitali si accumulino su di essa. Grazie al maggiore grado di haze raggiunto, OnePlus ha prodotto una trama liscia e leggera senza precedenti: un ritorno alla Silk White Silkiness. E inoltre, questo nuovo vetro matte-frosted permette di riflettere al meglio i cambiamenti della luce mantenendo un’ottima trasparenza.

Lau ha anche sottolineato come la serie OnePlus 8 sarà più sottile e leggera con la speranza che tutto questo non vada a scapito delle dimensioni della batteria che di fatto si tradurrebbe in una minore autonomia.

Questa è solo l’ultima rivelazione dell’azienda in vista del lancio della serie OnePlus 8. L’azienda ha precedentemente confermato il processore Snapdragon 865, 5G, uno schermo a 120Hz per almeno un modello, memoria UFS 3.0 e RAM LPDDR5.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che l’evento di lancio è previsto per il prossimo 14 aprile alle ore 17.00.