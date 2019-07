Con un colpo a sorpresa, il mese scorso Google aveva deciso di mettere fine alla ridda di voci circolanti sul Web e mostrare l’inedito design (posteriore) del suo prossimo smartphone Pixel 4, confermando in tal modo la presenza di due fotocamere posteriori: una novità assoluta per la celebre gamma del telefoni di Big G che, in passato, è riuscita ad assicurare risultati fotografici di eccellenza assoluta (modalità notte inclusa) con fotocamere a sensore singolo.



In molti, dopo aver visto quell’immagine, si sono chiesti quale avrebbe potuto essere la configurazione del reparto fotocamera e se il secondo obiettivo sarebbe stato utilizzato come teleobiettivo o come un’unità ultra grandangolare.

La risposta a questa domanda ora sembra più chiara: il secondo sensore dovrebber essere un tele. La presenza di un teleobiettivo da 16 Megapixel è stata infatti trovata nel codice nell’app Camera di Google.



Gli sviluppatori dell’applicazione Google Camera hanno già iniziato a lavorare sul supporto al Pixel 4 e di questo sono stati trovati parecchi riferimenti in tutto il codice. Ecco perché, oltre a poter affermare che Pixel 4 sarà dotato di un sensore con teleobiettivo, sappiamo anche che ci sarà un nuovo sensore anteriore all’infrarosso, che servirà per la nuova funzione di autenticazione del volto presete nell’ultima versione beta di Android Q.