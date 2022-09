Pixel 7 è in arrivo e Google tornerà a distribuirlo anche in India

Flipkart, noto rivenditore online indiano, ha pubblicato sul suo sito un teaser confermando l’imminente lancio della serie Pixel 7 in India.

Secondo il teaser, sia Pixel 7 sia Pixel 7 Pro verranno lanciati in India “presto”.

Si tratta di un importante ritorno per gli smartphone di Google nel continente indiano, considerato che, nel recente passato, BIG G aveva smesso di distribuire i propri dispositivi nel Paese asiatico.

L’ultima serie ad essere distribuita in India è stata la gamma Pixel 3. Pixel 4, Pixel 5 e Pixel 6 non sono mai stati lanciati nel Paese.

Google si era infatti concentrata sul lancio di modelli selezionati della serie A, fra cui Pixel 3a, Pixel 4a e, più recentemente, Pixel 6a.



Pixel 7 e 7 Pro saranno i primi modelli Pixel premium a uscire in India dal 2018.

Flipkart, che è stato il partner di vendita al dettaglio online di Google per tutti i lanci di Pixel, non ha al momento offerto altri dettagli in merito al lancio.