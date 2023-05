Pixel Watch 2 avrà un processore Snapdragon molto più potente

Mancano ancora un po’ di mesi all’uscita del Pixel Watch 2 di Google. Tuttavia siamo entrati in possesso di un’informazione molto interessante, che dovrebbe rendere il nuovo smart watch molto più appetibile.

Pixel Watch 2, infatti, passerà da usare in chip Exynos a uno progettato specificamente per i wereable: lo Snapdragon W5. Non sappiamo ancora il modello preciso, ma sicuramente sarà un grande upgrade rispetto al precedente e dovrebbe possedere supporto per una modalità Always On-Display più efficiente.

inoltre grazie al processore Snapdragon W5 dovrebbe anche essere migliorata sensibilmente la durata della batteria dello smart watch, grazie anche al sopracitato miglioramento di efficienza. Saranno inoltre inclusi i sensori specializzati dedicati alla salute (gli stessi del FitBit Sense 2), che permettono per esempio di misurare la temperatura corporea e anche lo stress